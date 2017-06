Realacci: il documento passi anche in Parlamento dopo la consultazione. Tra gli obiettivi lo stop al carbone e il 100% di rinnovabili per la produzione elettrica al 2050

La consultazione pubblica sulla Sen, come annunciato nei giorni scorsi dal ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, inizia lunedì 12 giugno. I cittadini possono scaricare il documento strategico, leggerlo e commentarlo. A questo indirizzo puoi leggere il documento strategico sull’energia.

Dopo la fase di consultazione, per la Strategia energetica nazionale (Sen) "è auspicabile un passaggio parlamentare", in modo da avere il "contributo" di Camera e Senato e superare i limiti della precedente Sen, che "era nata già vecchia". Lo ha detto il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, a margine di un convegno romano di Legambiente.

La Sen, "oltre a porre obiettivi macro" a medio e lungo termine quali lo stop al carbone e "il 100% di rinnovabili per la produzione elettrica al 2050, deve agire sull'autoproduzione, abbattendo gli oneri di sistema per famiglie, imprese ed enti", aggiunge Realacci. Inoltre "è necessaria una semplificazione delle procedure, e il ministero dell'Ambiente è in condizione di farla".

Realacci è intervenuto alla presentazione del dossier "Comuni Rinnovabili 2017" di Legambiente, da cui emerge la crescita dell'Italia nel settore delle fonti pulite. I dati, ha affermato il deputato, "dimostrano che l'Italia è in movimento, anche se la politica a volte non vede cosa accade nel Paese. Anche da questo dossier - ha sottolineato - emerge che l'Italia è parte importante della risposta europea a Trump".



