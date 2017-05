La società di Barcellona dovrebbe aprire le offerte non vincolanti. Camerano: valuteremo il bando per gli asset italiani

La Gas Natural, azienda di Barcellona, dovrebbe presentare preso il bando per le offerte non vincolanti.

Diverse aziende italiane del settore sono interessate agli asset della Gas Natural in Italia, e fra queste la milanese A2A e la torinese Italgas.

"Quando uscirà lo valuteremo. So che è prossimo, ma la data deve dirla l'advisor". Così Valerio Camerano, ad di A2A, ha confermato l'interesse della multiutility lombarda per gli asset italiani di Gas Natural.