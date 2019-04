L’Earth Day si svolge in più di 175 Paesi nel mondo. Capitale italiana sarà anche quest’anno Roma, che ospiterà eventi e spettacoli a Villa Borghese

Torna anche quest’anno la Giornata Mondiale della Terra. Il 22 aprile si tiene infatti l’Earth Day, la più grande manifestazione mondiale di responsabilità ambientale, partita nel 1970 su impulso del senatore degli Stati Uniti Gaylord Nelson e caldamente sostenuta dalle Nazioni Uniti.



La data ricorrente è quella della 22 aprile – giornata di “pasquetta” quest’anno, ma si tratta di una coincidenza – e non si tratta di casualità: proprio quel giorno del 1970, infatti, ha avuto luogo il primo grande corteo per l’ambiente, cui presero parte circa 20 milioni di giovani, guidati dal pacifista e ambientalista John McConnell.



Ad oggi, 50 anni dopo, la Giornata Mondiale della Terra coinvolge nel complesso più di 175 Stati e un miliardo di persone, a testimonianza di un impegno e di una coscienza che si fanno sempre più attivi e responsabili. Oggi non sono solo cortei e manifestazioni ad animare la giornata: gli eventi organizzati in tutto il mondo sono molteplici e variegati. Tutti, ovviamente, con un grande denominatore comune: la riflessione e il dibattito.



Per quanto riguarda il nostro Paese, anche quest’anno sarà Roma il centro dell’organizzazione dell’Earth Day, che in realtà dura una settimana, il 22 e dal 25 al 29 aprile: a Villa Borghese c’è il Villaggio per la Terra, con tanti appuntamenti per grandi e piccini, con spettacoli e concerti, mostre e convegni, giochi e laboratori didattici. Tutto il programma è consultabile sul sito ufficiale http://villaggioperlaterra.it.