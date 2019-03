Istituito dalle Nazioni Unite 27 anni fa, il World Water Day festeggia in tutto il mondo l'acqua, l'elemento che è sinonimo di vita. Iniziative ed eventi in tutto il mondo

Si celebra il 22 marzo la Giornata Mondiale dell'Acqua, più nota nel mondo come World Water Day, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'agenda 21, risultato della conferenza di Rio.

Istituito dalle Nazioni Unite 27anni fa il World Water Day festeggia l'acqua, l'elemento sinonimo di vita.

Ogni anno, in questo giorno, gli Stati che siedono all'interno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono invitati ad organizzare nel proprio paese iniziative ed eventi per sostenere un uso più consapevole dell'acqua.

Oltre gli Stati membri del Palazzo di Vetro, dal 2005 anche una serie di Organizzazioni Non Governative hanno utilizzato questa giornata come momento per sensibilizzare l'attenzione del pubblico sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, con occhio di riguardo all'accesso all'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.



Ogni tre anni, a partire dal 1997, il World Water Council, organismo non governativo internazionale creato nel 1996 come piattaforma degli organismi internazionali e specialisti nel settore dell’acqua, con uno status consultivo speciale loro attribuito da Unesco ed Ecosoc, convoca un World Water Forum (Forum sull’acqua) per raccogliere i contributi e dibattere intorno agli attuali problemi locali, regionali e globali, problemi che non possono essere risolti senza un accordo quadro con obiettivi e strategie comuni. All'incontro del 2012 a Marsiglia hanno preso parte oltre 140 delegazioni ministeriali e più di 180 paesi rappresentati, tra cui l'Italia. L'ultimo incontro dal tema "acqua e sviluppo sostenibile" è stato quello del 2015 a Daegu-Gyeongbuk in Corea del Sud.