Per gli 80 anni, Francesco ha ricevuto in dono una Nissan Leaf. La vettura è dotata di un pannello fotovoltaico per alimentare funzioni accessorie

Papa Francesco, che da sempre privilegia auto "normali" per i suoi spostamenti, d'ora in poi potrà viaggiare anche con il modello 'verde' più popolare al mondo.



In occasione degli ottant'anni del Santo Padre, in Vaticano è arrivata una Nissan Leaf, il veicolo 100% elettrico della Casa giapponese che da anni è in prima fila per la promozione della mobilità sostenibile. La berlina 'green', dotata di un pannello fotovoltaico per alimentare alcune funzioni accessorie, sarà utilizzata dal Pontefice per i suoi normali spostamenti.

L'auto è stata donata a Francesco dal gruppo tedesco Wermuth Asset Management GmbH e dalla piattaforma per la gestione della mobilità elettrica DriWe di Bergamo. In Vaticano è stata anche installata una colonnina di ricarica che può fare il pieno in un'ora.

Il veicolo è perfettamente in linea con l'idea di mobilità sostenibile che Papa Francesco aveva delineato già nel 2015 con l'enciclica "Laudato Si'", dedicata al rispetto per l'ambiente e alla cura del pianeta, con la quale aveva segnato la rotta da seguire per un mondo più sostenibile dal punto di vista energetico.