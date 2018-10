L’aliquota sarà ridotta dal 21% al 10%. In Italia la Lav chiede al Governo di seguire il positivo esempio, anzi di fare meglio, abbassandola al 4%

Con la legge di bilancio, il Consiglio dei Ministri di Madrid ha annunciato una riduzione dell'aliquota Iva sulle prestazioni veterinarie dal 21% al 10%. Lo rende noto la Lav, la lega anti-vivisezione, che parla di “un positivo esempio per garantire l'accesso alle cure veterinarie e il diritto alla salute agli animali, gravati anche in Italia da un'aliquota IVA che li equipara a beni di lusso”.



Per il Ministro delle Finanze María Jesús Montero, "la riduzione genererà risparmi fiscali per 53 milioni di euro", che Madrid conta di recuperare dalle entrate dalla lotta all'evasione fiscale e da altre forme di tassazione come la tassazione ambientale, in linea con le raccomandazioni dell'Europa, che consentirà entrate per 670 milioni.



LAV, che nel marzo scorso ha lanciato la campagna #IPIUTASSATI con la quale chiede a Governo e Parlamento una riduzione dell'aliquota IVA su prestazioni veterinarie e cibo per animali non detenuti a scopo di lucro, lancia un appello ai ministri Di Maio, Tria e Grillo di seguire il positivo esempio abbassando l'IVA al 4% nel Documento di Economia e Finanza che si appresta a essere approvato.



“Occorre, inoltre, sottolineare come le cure veterinarie - si legge in una nota diffusa da LAV - debbano considerarsi prestazioni di pubblica utilità: basti pensare all'importanza della prevenzione e della cura di patologie come la leishmaniosi, un'antropo-zoonosi, cioè una malattia trasmissibile, in alcune particolari condizioni, anche all'uomo.

Ridurre l'IVA sulle prestazioni veterinarie - conclude la nota - avrebbe effetti positivi sulla qualità della vita, il diritto alla cura del paziente animale e sulla promozione delle adozioni.”



Puoi contribuire a questa importante battaglia di civiltà sostenendo la campagna LAV #IPIUTASSATI e firmando la petizione sul sito.