Si tratta dalla catena di alimentari bio Ekoplaza. I prodotti in vendita sono confezionati con imballaggi privi di plastiche

La catena olandese di supermarket di alimentari biologici Ekoplaza ha inaugurato la scorsa settimana ad Amsterdam il suo primo negozio senza plastica. Come riferisce il Washington Post, tutti i 700 prodotti venduti nel negozio "Ekoplaza Lab" sono confezionati senza imballaggi plastici ma con vetro, metallo, carta o materiali biodegradabili e compostabili.



L'iniziativa è stata realizzata con la collaborazione della ong "A Plastic Planet". La catena vuole arrivare a eliminare la plastica da tutti i suoi 74 punti vendita.



"I corridoi dei supermercati privi di plastica sono una pietra miliare importante per un futuro più luminoso per cibo e bevande", ha detto l'amministratore delegato Ekrikaza Erik Does. Solo poche settimane fa, il primo ministro britannico Theresa May ha diffuso l'idea dei supermercati senza plastica come parte della sua agenda green.