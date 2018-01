Aperto fino ad aprile, dispone di 24 camere a tema con figure di ghiaccio legate alla popolare serie

Apre in Lapponia un nuovo hotel di ghiaccio che si ispira alla celebre serie "Game of Thrones". HBO Nordic, che è di proprietà di Time Warner, ha collaborato con Lapland Hotels SnowVillage per costruire questo albergo a tema fatto esclusivamente di neve e ghiaccio. Situato nella località di Kittilä, che si trova a 200 chilometri (quasi 125 miglia) sopra il Circolo Polare Artico e a circa 90 minuti da Helsinki, la destinazione è composta da 24 camere - 10 delle quali sono suite. Le camere dell'hotel per il ghiaccio di SnowVillage presentano numerose “gelide” sculture ispirate al "Game of Thrones".



Progettato da scultori professionisti del ghiaccio provenienti da tutto il mondo, ogni stanza presenta una figura di ghiaccio legata alla popolare serie basata sui libri di George RR Martin, inclusa una ricostruzione della Sala dei volti di Braavos e una replica del Trono di Spade, custodito da “La montagna” Gregor Clegane. Un malvagio e minaccioso White Walker, completo di occhi azzurri illuminati, è una delle sculture di rilievo, così come lo scivolo di ghiaccio a forma di drago.



A causa delle temperature che raggiungono i -5°C all'interno, vengono forniti sacchi a pelo termici di alta qualità per tenere gli ospiti al caldo, ma per quelli più freddolosi ci sono calde casette di legno a disposizione se si desidera prolungare il loro soggiorno nello SnowVillage.



Il villaggio è aperto per i visitatori ogni giorno e ha un cinema, una cappella, un bar artico che serve bevande in bicchieri scolpiti da ghiaccio, e un ristorante con mobili da pranzo congelati e un menu con bistecca di renna. Lo SnowVillage, che è stato inaugurato a dicembre, è aperto fino al 30 aprile 2018, con camere presso l'hotel sulla neve a partire da $ 200.