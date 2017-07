L’installazione con gli alveari di api avverrà a settembre in occasione di Green City 2017, evento per la valorizzazione del verde pubblico indetto dal Comune di Milano-Assessorato al Verde

A settembre sarà installata un’arnia per accogliere le api sul tetto di Palazzo Marino a Milano, sede del consiglio comunale, come già accade nelle maggiori capitali europee, a cura di un apicultore professionista.

Si tratta di una delle diverse iniziative che verranno realizzate in occasione di Green City 2017, evento per la valorizzazione del verde pubblico indetto dal Comune di Milano - Assessorato al Verde.



Il progetto fa parte di un percorso iniziato oltre 3 anni fa da Green Island/Alveari Urbani, curato da Claudia Zanfi (storica dell'arte e paesaggista), dedicato al paesaggio urbano, alla biodiversità e alla salvaguardia delle api in città.

Si tratta del primo apiario al mondo con arnie disegnate da artisti e designer internazionali che è stato installato presso gli Orti di via Padova dove, nell’estate 2016, si è raccolto il primo MI.MI (Miele Milano), al sapore di tiglio e millefiori.

Un’altra postazione di arnie didattiche verrà realizzata nel bellissimo spazio verde dell’Orto Botanico Brera in Zona Città Studi. Qui le arnie saranno utilizzate non solo per la produzione del miele, ma soprattutto diventeranno uno strumento di monitoraggio della qualità dell’aria che respiriamo attraverso la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e la Facoltà di Biologia. In effetti le api, oltre ad essere una formidabile macchina per la raccolta dei pollini, possono anche considerarsi degli ottimi indicatori biologici.



In questi 3 anni è stato fatto molto: 15 arnie d'artista con eco-legno; 3 mostre internazionali; coinvolti 50 artisti e designer dal mondo; 5 conferenze sul tema; 7 laboratori gratuiti per bambini e famiglie; 1 corso sull'apicoltura urbana; 1 seminario con Università di Londra e Politecnico di Milano; 1 donazione agli Orti di via Padova (MI) di semi melliferi per oltre 1.000mq di prato fiorito; allestimenti di arnie d'artista in 7 giardini pubblici milanesi; coinvolte oltre 30 istituzioni pubbliche e private; 1 premio EXPO in CITTA' vinto come progetto attento alla biodiversità urbana.