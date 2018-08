E' l'inglese Forest Green Rovers: il riconoscimento è stato dato dalle Nazioni Unite dopo la sottoscrizione dell'iniziativa Climate Neutral Now della Convenzione Onu

Le Nazioni Unite hanno certificato la prima squadra di calcio al mondo "a emissioni zero". Si tratta del britannico Forest Green Rovers Football Club, una società calcistica che milita nella Football League Two, la quarta divisione del campionato inglese.

Il riconoscimento, annunciato dal club durante l'incontro annuale con la stampa, arriva dopo la sottoscrizione dell'iniziativa Climate Neutral Now della Convenzione Onu sul cambiamento climatico.

Il Forest Green, con base a Nailsworth nel Gloucestershire, si distingue sia per l'uso di elettricità generata da fonti rinnovabili, sia per il cibo vegano che serve a giocatori, staff e tifosi. La particolare attenzione all'ambiente fa sì che la Fifa abbia descritto il Forest Green come "il club calcistico più verde del mondo".