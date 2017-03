L’iniziativa, lanciata da Amat e dal Comune di Milano, offre incentivi per la mobilità sostenibile a chi rottama automobili con più di 20 anni di vita, fino a Euro 4

Milano studia come “ripulire” il parco auto circolanti, eliminando i veicoli privati alimentati con combustibili inquinanti e sostenendo la rottamazione delle auto più vecchie. In ambito urbano, i principali mezzi che causano inquinamento sono le auto Euro 0, che hanno oltre 20 anni, tutte le Diesel Euro 0,1,2,3 che hanno tra i 19 e 24 anni e le Euro 4 fino a 15 anni. Inoltre, sono quasi 97.000 le auto senza filtro antiparticolato (FAP) tra i soli residenti del Comune di Milano e producono il 77% della totalità delle emissioni di PM10.

Gli autoveicoli alimentati a gasolio e privi di dispositivi antiparticolato a Milano sono meno del 27%, ma producono quasi il 65% delle emissioni di PM10 allo scarico che sono "sicuramente cancerogeni per gli esseri umani" (Classe 1 IARC - International Agency of Research on Cancer/WHO). È quindi importante e possibile l'obbiettivo di dimezzare, nel più breve tempo, le emissioni di PM10 allo scarico, dovuto soprattutto agli autoveicoli a gasolio senza sistemi antiparticolato.

Per ovviare, almeno in parte, a questa situazione è nata AUTOSVOLTA, iniziativa dovuta ad AMAT (Agenzia Mobilità, Ambiente, Territorio) e al Comune; inserita all’interno del progetto EMPOWER e finanziata dall'Unione Europea con fondi Horizon 2020, è rivolta a tutti i milanesi, in particolare quelli in possesso di auto vecchie ed inquinanti. Offre tutti gli strumenti necessari per un passaggio morbido e assistito ad un più conveniente e parsimonioso utilizzo di mezzi puliti e condivisi.

Il progetto coinvolge in prima persona i cittadini, che potranno usufruire dell'innovativa Web APP e utilizzabile sul sito del progetto, ed essere così protagonisti del cambiamento. L’applicazione consente di calcolare gratuitamente e in modo semplice e veloce il valore residuo della propria auto, valutare l'impatto ambientale delle più vecchie, confrontare i costi di acquisto di auto nuove a basso impatto e “svoltare” verso la mobilità sostenibile. Chi deciderà di disarsi del proprio autoveicolo potrà usufruire di incentivi e agevolazioni come:

- ritiro gratuito a domicilio dell'auto da demolire con call center di supporto alla gestione burocratica grazie all'impegno dell'Associazione Nazionale Demolitori Auto.

- Car Sharing card del valore di 500,00 euro offerta da Iniziativa Car Sharing (ICS), in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, per la rottamazione (convertibile in circa 2.000 minuti di car sharing elettrico o in abbonamento ai mezzi pubblici).

- Iscrizione ridotta del 50% a Share&go, il primo operatore di car sharing elettrico a Milano, con 100 minuti gratuiti e lo sconto del 20% sulle tariffe per un anno.

- Iscrizione ridotta a 29 Euro per un anno a BikeMi a Milano.