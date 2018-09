L'iniziativa di Legambiente e VeloLove promuove la ciclabilità urbana per andare a scuola e lavoro. Sul podio anche Reggio Emilia e Ravenna

Sono stati oltre 41mila le persone che hanno usato la bici per andare al lavoro a scuola o all’Università nell’ambito del Giretto d'Italia, l'iniziativa organizzata da Legambiente e VeloLove che si è tenuta tra il 19 e il 21 settembre scorsi tramite appositi check-point allestiti in 23 città che hanno aderito all'iniziativa.



In totale, sono passati dai varchi 41.229 lavoratori o studenti che hanno utilizzato la bici per i loro spostamenti casa-lavoro o scuola-casa. Meglio di tutti ha fatto, per il secondo anno consecutivo, Piacenza (6.399 passaggi); sul podio della ciclabilità urbana salgono anche Reggio Emilia (5.127) e Ravenna (4.679), che completano il terzetto dei comuni italiani dove più persone usano quotidianamente la bici per andare a scuola o al lavoro.

Seguono in classifica Padova - con 4.287 persone - e Venezia (Mestre), con 3.653 ciclisti passati ai check-pointi. Seguono Ferrara (2.890), Bolzano (2.780), Fano (2.441), Pesaro (1601), Torino (1510), Pavia (1115), Trento (1078), Modena (834), Carpi (611), Udine (376), Palermo (330), Jesi (300), Genova (225), Bologna (163), Carmagnola (152), Napoli (140), Alessandria (73) e Potenza (35).