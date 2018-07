Il dossier BioBank rileva che a offrire pasti bio agli studenti è soprattutto la Lombardia, con 245 mense, seguita da Veneto (215) ed Emilia-Romagna (163)

Continua a crescere il biologico anche nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva. Lo conferma l’annuale focus di BioBank.



Secondo il dossier, in Italia sono 1.311 i comuni in cui le mense scolastiche utilizzano prodotti bio, in percentuali variabili, nella preparazione dei pasti, per un totale di quasi 1.275.000 pasti al giorno, che equivalgono a circa 255 milioni all’anno. Di questi refettori, 129 utilizzano una percentuale di prodotti biologici che va dal 70 all’89%, mentre 111 ne usano dal 90% in su.



In generale, i prodotti provenienti da agricoltura biologica presenti in maggiore quantità sulle tavole delle mense italiane sono frutta e verdura (76%), cereali e farine (61%) e pasta (60). All’estremità opposta della classifica, i prodotti bio che più raramente sono utilizzati dalle mense bio sono i prodotti da forno (29%), la carne (24%) e i surgelati (20%). Quasi il 70% delle mense biologiche è concentrato nelle regioni del Nord Italia, dove si trovano 917 delle 1.311 mense censite. E infatti la prima regione per numero di comuni che offrono pasti bio agli studenti è la Lombardia, con 245 mense, seguita da Veneto (215) ed Emilia-Romagna (163). Il restante 30% delle mense si distribuisce tra Centro (17%) e Sud Italia (13%).



Nella quasi totalità dei casi (94%) il servizio di refezione è affidato ad aziende di ristorazione collettiva. Sono 14 le ditte che servono pasti biologici, per un giro d’affari pari a 377 milioni di euro. Nella classifica di BioBank – che prende in considerazione il numero di pasti annuali, il numero di comuni serviti e la percentuale di prodotti biologici – a piazzarsi in prima posizione è Camst, che serve 42 milioni di pasti all’82% bio in 970 comuni. Seconda Cir Food, che pur fornendo lo stesso numero di pasti di Camst, ha una quota di prodotti bio pari al 50%. Nonostante i due colossi della ristorazione italiana si piazzino saldamente in testa alla classifica, la migliore per percentuale di prodotti bio è di Serist, che arriva al 90%.