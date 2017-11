Lo riferisce una nota di FederBio precisando che le Fiamme Gialle hanno operato il sequestro di 10 tonnellate di pesticidi. Denunciati 9 persone nel Ragusano e nel Siracusano

I Finanzieri del Comando provinciale di Ragusa hanno scoperto un articolato sistema di frode finalizzato alla commercializzazione, sia in Italia che verso i principali Paesi europei (Francia, Germania e Inghilterra), di prodotti ortofrutticoli derivanti da agricoltura "convenzionale", ma che invece venivano etichettati come provenienti da agricoltura "Biologica e Biodinamica". Lo riferisce una nota di FederBio, la Federazione nazionale degli operatori del settore, precisando che le Fiamme Gialle hanno operato il sequestro di 10 tonnellate di pesticidi e sementi alterate non consentiti nell'agricoltura bio, e che 9 persone, titolari di aziende agricole operanti nel Ragusano e nel Siracusano, sono state denunciate per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode nell'esercizio del commercio e alla truffa aggravata ai danni dello Stato e dell'Unione europea. Questo con l'obiettivo di incassare fondi pubblici, con specifico riferimento a quelli riguardanti l'agricoltura biologica.

FederBio auspica che gli organismi di controllo autorizzati dal ministero delle Politiche agricole e quelli di vigilanza che fanno capo allo stesso ministero forniscano tempestivamente ulteriori elementi, facendo così chiarezza e delimitando con esattezza l'entità del caso, senza lasciare immotivate ombre sulle 11.451 aziende biologiche siciliane e sulle 72.154 aziende bio italiane che operano in assoluta correttezza. Nell'attesa di questi ulteriori e necessari dettagli, FederBio ha attivato la sua rete d'informazione, costituita da imprese e loro organizzazioni a livello nazionale e locale; dalle indagini sembra che il fatto coinvolga una piattaforma che esportava prodotti orticoli, non essendo riuscita a ritagliarsi spazio su un mercato nazionale particolarmente attento alla qualificazione e alle garanzie offerte dai fornitori.