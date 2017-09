I dati sono stati presentati al Sana 2017 e segnalano aumenti in tutti i settori, compreso l’export che nel 2016 ha sfiorato i 2 milardi di euro

Il sistema dell’alimentare biologico è in crescita; le ultime stime relative alle vendite 2016 nel canale specializzato segnano un +3,5%, mentre nella GDO l’aggiornamento Nielsen evidenzia un +16% (periodo luglio 2016 - giugno 2017) e una quota dell’organic sul totale delle vendite alimentari pari al 3,5% (5 volte in più rispetto al 2000). Lo evidenziano i dati dell’Osservatorio SANA 2017, presentati in occasione della fiera che si è chiusa in settimana realizzato da Nomisma.

I dati in sintesi - Aumentano del 20% anche le superfici e gli operatori bio sul territorio italiano. Secondo le elaborazioni del SINAB - Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica presentate nel dettaglio durante l’incontro, insieme ai dati ISMEA, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - le superfici coltivate con metodo biologico hanno sfiorato quota 1,8 milioni nel 2016 (contro gli 1,5 del 2015). Sono stati convertiti al biologico oltre 300mila ettari e con loro sono passati al bio anche moltissimi operatori, cresciuti del 20,3% e arrivati a 72.154 unità.



Ma l’interesse per il bio è forte anche fuori dai confini nazionali: nel 2016 l’export bio Made in Italy ha sfiorato i 2 miliardi di euro, con un peso del 5% sull’export agroalimentare italiano. Che il bio italiano viaggi con il vento in poppa sui mercati internazionali si capisce soprattutto dai trend di crescita: in nemmeno 10 anni l’export bio è cresciuto a valore del 408%, superando la già ottima performance dell’export agroalimentare nel suo complesso (+45%), segno che il biologico rafforza la reputazione del Made in Italy.



I dati dell’osservatorio Sana-Nomisma - L’indagine di Nomisma rivela che il biologico interpreta a pieno titolo le esigenze del consumatore italiano, che a tavola cerca prodotti salutari (valore ritenuto molto importante nella scelta di prodotti alimentari dal 58% dei responsabili degli acquisti), eco-friendly (39%), semplici e comodi all’uso (31%), senza mai rinunciare alla qualità al giusto prezzo (65%).

I valori che il biologico interpreta sono alla base del successo della categoria e della crescita della consumer base (almeno una occasione di acquisto negli ultimi 12 mesi), che nel 2017 ha raggiunto ormai il 78% delle famiglie (solo nel 2012 era del 53%). Questo significa che oggi quasi 8 famiglie su 10 hanno acquistato almeno una volta nell’ultimo anno un prodotto biologico e che in soli cinque anni il numero di famiglie acquirenti è aumentato di oltre 6 milioni.

E l’interesse verso il biologico è chiaro anche dalla trasformazione degli assortimenti: il numero medio di referenze bio vendute da un punto vendita della GDO è cresciuto nell’ultimo anno del 29%.