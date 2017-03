Secondo i fondatori di Hesalis - una società agricola dedita alla produzione di alimenti a chilometro zero - la canapa può essere utilizzata in ambito alimentare, tessile, edile e terapeutico

Bonificare il territorio grazie alla canapa , una pianta che assorbe metalli pesanti, incrementa la biodiversità e favorisce l'ecosistema: è una sfida possibile secondo "ReViride", lo spin off della start-up ternana Hesalis, tra le dieci finaliste di "Erg Re-Generation Challenge", la competizione promossa dal Gruppo Erg, in collaborazione con dpixel, dedicata a sostenibilità ambientale e nuove forme di economia collaborativa.

Secondo i fondatori di Hesalis - una società agricola dedita alla produzione di alimenti a chilometro zero - la canapa, utilizzabile in ambito alimentare, tessile, edile e terapeutico, potrebbe dare il via ad una filiera che, partendo dalla bonifica del territorio, può produrre un fiore, venduto anche direttamente, dal quale estrarre i vari elaborati a base di Cannabidiolo.

Quest'ultimo, che non ha effetto psicoattivo, è riconosciuto come terapeutico dalla farmacopea italiana per i suoi effetti positivi contro stress, dolori cronici, mal di testa, disturbi del sonno e dell'appetito. Quella che propone Hesalis è comunque una marijuana terapeutica che non è un prodotto di farmacia, ma più blando del prodotto medico, in quanto funge da coadiuvante di altre terapie.

Hesalis è tra le 20 start-up selezionate dopo lo "scouting tour" del Barcamper (che si è svolto dal 28 novembre al 2 dicembre a Perugia, Terni, Macerata, Rieti e Viterbo), al termine del quale ha avuto modo di strutturare il business plan da presentare agli investitori.

"ReViride significa 'rinascere dal verde’ - spiegano i soci di Hesalis, un gruppo di giovani ternani -. Ciò che vogliamo è promuovere una campagna di sensibilizzazione che ruota intorno alla canapa e non solo. Perché dall'utilizzo della pianta può nascere un'industria, ma c'è bisogno di conoscerla e farla conoscere".