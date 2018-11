Una pianta di 30 centimetri di diametro può assorbire fino a 30 kg di CO2 all'anno. Iniziative in tutta Italia

Il 21 novembre si è celebrata la giornata dedicata agli alberi: la festa ad hoc è stata indetta in Italia nel 2013 per promuovere la cultura del verde e degli alberi nei contesti urbanizzati.



Durante questa Giornata gli studenti delle scuole, in collaborazione con Comuni, Regioni e Corpo Forestale dello Stato, hanno piantato specie autoctone in aree pubbliche, a volte messe a disposizione dai vivai forestali regionali. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le persone su quanto gli alberi siano elementi fondamentali dell'ecosistema e, soprattutto nelle città, contribuiscano a contrastare l'inquinamento e a migliorare la qualità della vita.

Numerose le iniziative previste in tutta Italia, con il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a Torino insieme alla sindaca, Chiara Appendino, per la piantumazione di nuovi alberi in una scuola. I benefici apportati dagli alberi, ricorda Legambiente, sono molteplici, e il primo è l’assorbimento di anidride carbonica. Una pianta di 30 centimetri di diametro può assorbire fino a 30 kg di CO2 all'anno, in pratica 20 alberi possono compensare le emissioni di un'auto, fornendo in cambio l'ossigeno necessario a 200 persone. Ma gli alberi abbattono molti altri inquinanti, come le polveri sottili (PM10), gli ossidi di azoto (NO2) e l’anidride solforosa (SO2); inoltre contribuiscono a depurare le acque, ridurre l'inquinamento acustico e mitigare il clima e gli eventi atmosferici estremi.

Per l'occasione, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali (Conaf) hanno proposto una riflessione sui 7 errori più comuni che affliggono le piante di città dopo gli eventi atmosferici dell'ultimo periodo nella penisola che hanno portato al crollo di alberi, danni a palazzi, a strade e veicoli e causato delle vittime. Il presidente del Conaf Sabrina Diamanti spiega "che gli alberi in città cadono spesso in seguito ad eventi atmosferici estremi, ma l'elemento che determina la caduta è lo stato fitosanitario in cui versano le piante continuamente mutilate sia nell'apparato radicale, che viene ridotto o danneggiato a causa dei lavori effettuati per opere infrastrutturali, sia nella chioma, sottoposta ad errate e talvolta inutili pratiche di contenimento spesso culminanti nella capitozzatura".