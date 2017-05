Coprono il 5% del territorio nazionale. Il tema di quest’anno è legato alla questione dei cambiamenti climatici

È stata celebrata il 24 maggio la Giornata europea dei parchi, che ricorda il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Oggi in Italia si contano 25 parchi nazionali, che coprono complessivamente oltre un milione e mezzo di ettari, tra terra e mare, pari al 5% circa del territorio nazionale.

Quest'anno il tema della Giornata europea dei parchi era "Changing climate, changing parks", un titolo che invita a riflettere su come gestire le aree protette dagli impatti del clima che cambia.

Come ogni anno, l'iniziativa, che prevede numerosi eventi organizzati in tutto il vecchio continente nel corso della settimana - è promossa da Europarc Federation (la Federazione europea della natura e dei parchi naturali) ed in Italia è coordinata da Federparchi.



