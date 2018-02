Lo ha annunciato il portavoce dell’esecutivo Steffen Seibert. Le città coinvolte sono Bonn, Essen, Mannheim, Herrenberg e Reutlingen

Offrire temporaneamente il trasporto pubblico locale gratis contro l'inquinamento dell'aria: ci provano in Germania, almeno secondo quanto annunciato dal portavoce dell'esecutivo Steffen Seibert in una lettera inviata dal ministero dell'Ambiente tedesco a Bruxelles, che ipotizzava la sperimentazione dei mezzi pubblici gratuiti in 5 città.



Le città sarebbero Bonn, Essen, Mannheim, Herrenberg e Reutlingen. Berlino proverà così a diminuire la quota di traffico privato, per reagire al mancato raggiungimento degli obiettivi europei sulla produzione di diossido di azoto. Poiché da anni le soglie prescritte vengono superate, la Germania rischia una denuncia davanti alla Corte di giustizia europea.



"Siamo pronti a fare dei passi", ha affermato Seibert rispondendo a una domanda in conferenza stampa. Seibert ha confermato che è possibile una collaborazione fra il Bund e i Comuni per rendere temporaneamente gratuiti i mezzi pubblici. In una lettera firmata dalla ministra dell'Ambiente Barbara Hendricks, il ministro di Trasporti Christian Schmidt e il capo dell'ufficio della cancelliera Peter Altmaier, inviata alla Commissaria Ue dell'Ambiente Karmenu Vella, si propone la sperimentazione in 5 città del traffico locale pubblico gratuito.



"La decisione della Germania di avviare in cinque città la sperimentazione di mezzi pubblici gratuiti è un passo importantissimo per la riduzione dei gas di scarico. Questa è la vera via della modernità e l'Italia, che rischia come la Germania la procedura d'infrazione, deve imboccarla al più presto". Lo afferma la senatrice Loredana De Petris, capolista di LeU nel Lazio. "Il passaggio al trasporto pubblico, la mobilità sostenibile e l'incentivo ai mezzi di trasporto ibridi, come quelli a energia elettrica sono indispensabili non solo per affrontare l'emergenza inquinamento per cui rischiamo la proceduta d'infrazione, ma anche per attrezzarci e adeguarci alle esigenze del futuro prima che sia tardi", conclude.