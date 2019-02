Sostenibilità ambientale e economia circolare saranno i temi cardine dell’edizione 2019 di Cosmoprof Wordwide Bologna, che si terrà a Bologna dal 14 al 18 marzo. La manifestazione è stata presentata oggi a Milano

L’eco-sostenibilità e il rispetto per l’ambiente fanno il loro ingresso anche nel mercato della cosmesi: secondo alcune recenti ricerche, in Italia i cosmetici green stanno diventando un elemento sempre più importante del mercato. Cresce il fatturato, che ha raggiunto lo scorso anno i 1.000 milioni di euro, pari al 9,5% del fatturato cosmetico complessivo, e migliora anche l’export di prodotti italiani naturali all’estero: il 5% del totale dei prodotti esportarti segue principi naturali ed eco-sostenibili. E questo succede perché la cultura “green” dei consumatori è sempre più sviluppata: la certificazione di un prodotto da parte di enti certificatori internazionali, specializzati in cosmetici naturali e bio, è considerata una caratteristica basilare di un prodotto cosmetico rispettoso dell’ambiente.



Dunque, quest’anno sono diverse le zone delle fiera dove si dedicherà spazio al segmento specifico: the Cosmopack Factory, per esempio, presenterà il processo produttivo No.Co., di uno scalf oil water safe e imbalato in polimero riciclato, mentre all’interno di Cosmoprime, nel padiglione 14, Green Prime raccoglierà gli espositori per un prodotto a basso impatto ambientale, con ingredienti di origine naturale. Anche l’Extraordinary Gallery, che riunisce aziende indie e uniche, proporrà un’area dedicata alla green e organic beauty, l’Extraordinary Green Gallery.



Tuttavia, molti sono ancora i passi da fare: c’è ancora confusione sulle caratteristiche necessarie per definire un prodotto come “naturale”, e sono sicuramente necessarie regolamentazioni precise per una certificazione coerente ed un riconoscimento internazionale degli sforzi fatti dalle aziende in un’ottica ecologica. Per approfondire alcuni di questi aspetti, alla tematica green sarà dedicato spazio anche nei CosmoTalks. In particolare, WGSN analizzerà l’impatto del concetto di cosmesi green dal punto di vista del consumatore e dell’azienda cosmetica nel corso dell’incontro “Sustainability now and next”, mentre Peclers Paris approfondirà il modo in cui l’attenzione alla generazione dei i “nativi ecologici” influenza la ricerca, la produzione e la distribuzione dell’industria cosmetica.