Il tema, secondo la ricerca LifeGate, appassiona e interessa 37,4 milioni di italiani, orientandone comportamenti e scelte quotidiane: dall’acquisto di prodotti per la casa al turismo sostenibile

La sostenibilità appassiona sempre più gli italiani, che la percepiscono come patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono quasi 38 milioni gli italiani appassionati e interessati al tema, ovvero il 74% della popolazione, che significa quasi 10 milioni in più rispetto al 2017, specie tra i più giovani. è quanto emerge dalla 4°edizione dell’Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, realizzata da LifeGate in collaborazione con Eumetra MR per indagare il livello di conoscenza, l’atteggiamento e i comportamenti di consumo e di acquisto della popolazione italiana relativamente alle tematiche della sostenibilità.



“È un dato decisamente importante che la crescita dell’interesse degli italiani verso questi temi sia arrivata al 74%” - sottolinea Enea Roveda, CEO di LifeGate. - Questo dev’essere motivo di sprono per aziende e istituzioni a migliorare, per andare incontro alle esigenze delle persone.”

Dall’indagine risulta che la maggior parte dei cittadini (86%) sia sempre più motivata a intraprendere uno stile di vita sostenibile per amore del pianeta e per preservare gli spazi incontaminati, oggi sempre più minacciati. “L’interesse alla sostenibilità rilevato nel 2016 a seguito di EXPO, che si è consolidato l’anno scorso, nel 2018 ha ripreso la crescita con un trend del +15% - ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. - I concetti veicolati hanno avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella pratica quotidiana.”



A conferma dei dati emersi nella precedente edizione, gli investimenti in energia rinnovabile continuano a essere prioritari per la popolazione, riscontrando consensi nel 96% degli italiani. A pari merito, l’investimento in mezzi pubblici per evitare l’uso dell’auto, e al secondo posto il sostegno per l’agricoltura biologica (85%).



Gli italiani sono sostenibili soprattutto in casa. L’81% dichiara di adottare comportamenti e consumi sostenibili legati alla gestione della casa. In particolare, cresce vertiginosamente l’attenzione per la raccolta differenziata che coinvolge, oggi, il 92% della popolazione mentre l’utilizzo di elettrodomestici a basso consumo energetico sale al 70% (entrambi i dati registrano quasi 20 punti percentuali in più rispetto al 2017). Inoltre, sono i prodotti legati alla gestione della casa per i quali gli italiani sono disposti a spendere di più: il 73% per l’illuminazione a LED e il 68% per acquistare elettrodomestici a basso consumo.



Gli italiani sono sostenibili anche a tavola, dove il 35% predilige alimenti a km zero, mentre il 19% consuma alimenti biologici. Per questo motivo, più di metà del campione sarebbe disposto a sostenere un prezzo più alto (rispettivamente 64% e 52%). La sostenibilità arriva anche a orientare le scelte di mobilità e svago. Si registra una maggior propensione all’acquisto di auto elettriche o ibride (22%), mentre il 33% della popolazione dichiara di evitare di usare l’auto per ridurre l’inquinamento.