Il concorso raccoglie e premia le migliori esperienze di orti condivisi e domestici in Lombardia. Iscrizioni entro il 15 settembre

Sono ancora aperte le iscrizioni al concorso Orto Fai Da Te 2019, organizzato da Villaggio Nostrale e Cascina Cuccagna, che raccoglie e premia le esperienze più significative di orti condivisi e orti domestici.



C’è tempo infatti fino al 15 settembre per iscriversi gratuitamente, compilando la domanda sul sito ortofaidate.lombardia.it. Sono molteplici i vantaggi che si possono ottenere dalla diffusione degli orti in città: più biodiversità, meno rifiuti, miglioramento del clima, inclusione sociale, occupazione, riduzione del costo degli alimenti. Coltivare un orto sembra, inoltre, avere effetti benefici sul nostro organismo, un impatto positivo sulla spesa familiare e consente di avere prodotti biologici a km 0 sempre a disposizione. Infine, è una pratica utile per imparare a vivere diversamente un luogo che si attraversa ogni giorno con l’idea di migliorarlo essendo protagonisti attivi del cambiamento.



"L’Urban Farming non è solo una moda, ma una risposta concreta alla domanda crescente di stili di vita più sostenibili. Le esperienze fin qui raccolte raccontano inoltre belle storie di comunità, condivisione, contaminazione e ricadute sociali positive sulla città e le famiglie", spiega Andrea Di Stefano, presidente di Cascina Cuccagna. "Orto Fai Da Te nasce con l'intento di poter fornire agli agricoltori urbani un'occasione di crescita e di confronto. Inoltre si pone l'obiettivo di mettere in relazione le esperienze e l'impegno di tutta la collettività nel migliorare lo stile di vita e il territorio in cui viviamo. Il concorso, quindi, vuole premiare lo sforzo che compiamo tutti i giorni festeggiando, a prescindere dalla classifica, tutti coloro che si impegnano in prima persona nella sfida verso un futuro dove l'ambiente e la sicurezza alimentare siano diritti universali” argomenta Fabio Sangiorgi, presidente di Villaggio Nostrale.



La partecipazione al concorso è gratuita e possono prendere parte alla selezione tutti coloro che curano orti condivisi, in cui la terra viene gestita collettivamente da un gruppo di persone (orti scolastici, aziendali, condominiali, sui tetti e colonie ortive), e orti domestici (orto sul balcone o in giardino) in cui lo spazio è privato e la coltivazione è finalizzata a soddisfare il fabbisogno familiare. Un riconoscimento speciale sarà dato anche all'orto più sostenibile. Una giuria di esperti valuterà i progetti e decreterà i migliori tre per ciascuna categoria. I vincitori del concorso riceveranno premi utili per le loro attività di orticoltura: serre, materiali per l'irrigazione, attrezzi da lavoro manuale e macchinari da orto, teli da pacciamatura, giardino idroponico e molto altro.



La premiazione si terrà il 28 settembre alle 18.30 alla Cascina Cuccagna, durante la “Festa degli Orti”, una giornata all’insegna del gardening e del fai-da-te per ortisti, curiosi e appassionati di green, organizzata in occasione della Milano Green week e Cascine Aperte 2019. Durante la giornata verranno esposti nella corte di Cascina Cuccagna i progetti dei partecipanti e il pubblico potrà votare “l’orto più popolare”.