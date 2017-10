Non c'è accordo tra i 28, la decisione slitta a nuova riunione, che dovrà esprimersi su una proposta di rinnovo della licenza dell'erbicida

Niente accordo tra i 28 paesi Ue sul rinnovo di autorizzazione del glifosato. La riunione del comitato Ue per gli alimenti, mangimi e piante che mercoledì avrebbe dovuto esprimersi su una proposta di rinnovo della licenza dell'erbicida tra i 5 e i 7 anni, si è conclusa senza voto. Si decide alla prossima riunione.

"La Commissione ha preso atto delle posizioni delle diverse delegazioni degli stati membri - dice la portavoce dell'esecutivo Ue per la salute - su cui rifletterà e annuncerà prossimamente la data della prossima riunione". La Commissione europea ha presentato ai paesi membri Ue una proposta di rinnovo di autorizzazione dell'erbicida glifosato della durata tra "i cinque e i sette anni". Lo aveva annunciato martedì Margaritis Schinas, capo portavoce dell'Esecutivo Ue nel resoconto sulla riunione settimanale del collegio dei commissari.

"Il collegio - aveva detto Schinas - ha istruito i rappresentanti della Commissione che domani parteciperanno al comitato con gli esperti dei paesi Ue a lavorare per cercare il consenso più ampio su una proposta di rinnovo dell'autorizzazione tra cinque e sette anni". Fino a oggi la Commissione ha sempre dichiarato di voler presentare ai paesi membri una proposta di rinnovo per 10 anni.

Il Parlamento europeo aveva approvato martedì con 355 voti a favore e 204 contro una risoluzione non vincolante che chiedeva di non rinnovare la licenza dell'erbicida glifosato, che scade nel prossimo dicembre 2017, e di eliminare gradualmente il commercio e l'utilizzo di tale prodotto entro la fine del 2022. Il ministro delle Politiche agricole italiano, Maurizio Martina, ha più volte ribadito che l'Italia è contraria al rinnovo dell'autorizzazione Ue al glifosato.