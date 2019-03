Sono più di 100 le città mobilitate per i Fridays For Future, che aderiscono allo “sciopero per il clima”, seguendo l'esempio di Greta Thunberg. Triennale gratuita a Milano. Un graffito sarà realizzato a Roma in San Lorenzo

Sono più di 100 le città mobilitate per i Fridays For Future che, seguendo l'esempio di Greta Thunberg, si ritroveranno in piazza venerdì 15 marzo per il Global Climate Strike. I ragazzi e le ragazze italiane manifesteranno insieme ai quelle e quelli di tutto il mondo in un appuntamento che conta ormai quasi 1.000 città grandi e piccole del globo. La mobilitazione globale, senza alcun simbolo di partito, chiede a gran voce a tutti i politici di perseguire l’obiettivo dell’accordo stipulato a Parigi nel 2015 per contenere il global warming, il surriscaldamento globale, molto al di sotto della soglia dei 2 gradi centigradi entro il 2040, attraverso una regolazione delle emissioni di gas serra, rispondendo in tal modo all'allarme degli scienziati dell’IPCC, secondo in quali potremmo raggiungere l’aumento di 1,5° in soli 11 anni - e di sicuro entro 20 - se non attueremo importanti riduzioni nelle emissioni di anidride carbonica. Agendo ora, secondo gli studiosi, riusciremmo comunque solo a ritardare, ma non prevenire, il riscaldamento globale di 1,5 °C. Queste mobilitazioni sono una richiesta di un futuro possibile da parte della gioventù che non vuole stare con le mani in mano, ma è convinta della necessità di fare subito qualcosa per salvare il pianeta. L'evento di Roma si terrà a Piazza del Popolo, dalle 14 alle 16. Quello di Milano dalle 12.30 in Piazza della Scala.



Triennale Milano aperta gratuitamente - Il 15 marzo Triennale Milano sarà aperta gratuitamente per tutti gli studenti che aderiranno alla manifestazione globale. L’obiettivo della giornata del 15 marzo in Triennale è quindi quello di fornire agli studenti coinvolti nella manifestazione ulteriori strumenti di riflessione sulle tematiche ambientali e della sostenibilità a partire dai contenuti della XXII Triennale di Milano Broken Nature.



Graffito green - In occasione del Global Strike, l’urban artist romano Matteo Brogi, da anni attivo nel movimento artistico e culturale underground, realizzerà a Roma un graffito in zona San Lorenzo - Via dei Sabelli angolo Via dei Sardi - con la pittura Airlite, la pittura 100% naturale che purifica l’aria e riduce l’inquinamento.



Diretta a Radioimmaginaria - Radioimmaginaria, l'unico network europeo creato e gestito da adolescenti tra 11 e 17 anni, promuove una diretta radiofonica di 10 ore (dalle 13 alle 23) per collegare in un’unica trasmissione radio tutte le oltre 50 redazioni in Europa e manifestare insieme ai coetanei questa urgenza planetaria.