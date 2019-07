La decisione di non offrire più le dotazioni monouso si è resa necessaria in seguito ai nuovi regolamenti sulla raccolta differenziata e sul riciclaggio dei rifiuti

La plastica devasta gli oceani e inquina la catena alimentare del pianeta? Una piccola risposta viene dalla Cina, in particolare da Shanghai dove, a partire da oggi, gli hotel non offriranno più kit monouso da bagno. Si tratta di una misura concepita per ridurre gli sprechi e promuovere lo sviluppo sostenibile, riducendo l'inquinamento da plastica. Il kit sarà consegnato solo agli ospiti degli alberghi che ne faranno esplicita richiesta.

Secondo le nuove norme, la maggior parte dei rifiuti domestici di plastica dovrebbe essere differenziata e riciclata. La città spinge anche i privati e le aziende a ridurre l'uso di prodotti in plastica monouso.