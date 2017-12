L’iniziativa è promossa dalla nota organizzazione internazionale che si dedica ai bambini in difficoltà

La Christmas Jumper mania torna a scatenarsi in Italia per il secondo anno: sono quasi 180.000 le persone che hanno già deciso di vivere la tradizione, ormai radicata nei paesi anglosassoni, di festeggiare il periodo natalizio indossando buffi maglioni a tema, aderendo al Christmas Jumper Day, l’iniziativa promossa il 15 dicembre da Save the Children, l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, per raccogliere - divertendosi - fondi in favore dei più piccoli.

“Metti un maglione e dai ai bambini un futuro migliore” è lo slogan del Christmas Jumper Day, al quale hanno già aderito moltissime persone, tra le quali tanti attori e attrici, cantanti, atleti, personaggi del mondo dello spettacolo, influencer. Finora sono stati coinvolti un totale di 130.621 docenti e studenti, ai quali si sono affiancate altre 48.716 persone pronte a festeggiare e raccogliere fondi con indosso un buffo maglione. 350, inoltre, le aziende e gli uffici all’interno dei quali è organizzato il party solidale a tema. Più di 80 le attività e gli eventi promossi su tutto il territorio nazionale dai volontari Save the Children, mentre all’interno dei Punti Luce, degli Spazi Mamme e dei Fiocchi in Ospedale dell’Organizzazione, attraverso attività laboratoriali e iniziative ad hoc, il Christmas Jumper Day si celebra insieme ai bambini e ai genitori beneficiari dei programmi.

Se nel Regno Unito sono stati jumperizzati persino il primo ministro Teresa May e il ministro degli Esteri Boris Johnson, che nel famosissimo museo delle cere di Londra Madame Tussauds indossano un divertente jumper doppio, anche in Italia la febbre dei maglioni buffi a fin di bene si sta diffondendo sempre più. Tutti, infatti, possono partecipare: sono sufficienti un maglione, del materiale di recupero, un po’ di fantasia e un gruppo di amici, colleghi o famigliari coi quali organizzare nel mese di dicembre la festa a tema jumper in occasione della quale tutti hanno la possibilità di donare per dare un futuro ai bambini che, in Italia e nel mondo, non ne hanno uno. Primo tra tutti ad accogliere l’invito a jumperizzarsi per donare un sorriso ai bambini è stato, per il secondo anno, il rocker e giudice di X Factor Manuel Agnelli. Per restare nel mondo della musica, hanno scelto di indossare un maglione natalizio anche cantanti come Elisa, Max Pezzali, Francesca Renga, Nek, Emma Marrone, Syria, Francesca Michielin, Saturnino e Mario Lavezzi.