Uno scenario futuribile dipinto dall’app del progetto europeo Same World aiuta a comprendere l’impatto ambientale delle nostre scelte quotidiane

Un’app gratuita con cui i ragazzi tra gli 11 e 18 anni possono viaggiare nel tempo e portare a termine un’importante missione: salvare dal degrado ambientale la Terra, pianeta distrutto dai cambiamenti climatici e da abitudini quotidiane poco sostenibili.

Siamo nel 2099, il nostro pianeta non è più come lo conosciamo; il cambiamento climatico causato dagli uomini e lo sfruttamento incontrollato delle risorse lo hanno completamente cambiato. Innalzamento del livello dei mari, desertificazione, alluvioni, carestie e guerre è tutto ciò che resta. In un mondo in cui l'aria è irrespirabile e l'acqua è il bene più raro e prezioso, i pochi rimasti sono sottomessi al potere di oscure multinazionali, che controllano tutte le risorse. Questo è lo scenario dipinto da (Im)perfect future, l’app del progetto europeo Same World che aiuta a comprendere l’impatto ambientale delle nostre scelte quotidiane.

Ma non tutto è perduto: con il proprio avatar personalizzato il giocatore può viaggiare nel tempo e nello spazio, scegliere la propria missione sulla mappa e diventare protagonista delle situazioni più diverse. In nove livelli di difficoltà e altrettante ambientazioni, il giocatore può ad esempio intervenire sulle abitudini quotidiane dei personaggi, unirsi a un gruppo di attivisti per denunciare i crimini ambientali di un’acciaieria, aiutare un fotografo a testimoniare le sfide che i migranti devono affrontare quotidianamente. Con un unico obiettivo: rimediare agli errori commessi nel passato e trovare soluzioni concrete per bloccare il degrado ambientale del pianeta.

(Im)perfect future è uno strumento innovativo con cui le nuove generazioni possono conoscere da vicino le problematiche legate alla tutela dell’ambiente, toccare con mano le conseguenze dei cambiamenti climatici sulle risorse naturali e imparare, giocando, cosa ciascuno di noi possa fare per ridurre il proprio peso sul pianeta. Gioca e salva il futuro della Terra!

Il puzzle game è online in versione desktop. Basta accedervi e inserire un indirizzo mail. L’app, disponibile per i dispositivi Apple e Android, è invece scaricabile gratuitamente su Apple store qui e su Google play qui.

(Im)perfect future nasce nell’ambito del progetto SAME World, di cui Istituto Oikos è partner. Finanziato dall’Unione Europea, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini europei, in particolare studenti e insegnanti, su temi come cambiamenti climatici, migrazioni ambientali e giustizia ambientale, e incoraggiare l’adozione di stili di vita più sostenibili.