Una ricerca Doxa ha evidenziato che molti italiani potrebbero mangiare in futuro cavallette, grilli, coleotteri, bruchi e scorpioni. I più aperti sono i ragazzi

Al solo pensiero di doverli inghiottire in molti penserebbero a un bel “no”, secco; eppure la disponibilità a mangiare insetti come cavallette, grilli, coleotteri, bruchi e scorpioni è in crescita, almeno secondo la periodica ricerca sull’argomento realizzata da Doxa e commissionata da una società di disinfestazione. Secondo l’indagine, oltre il 40% degli italiani ritiene che gli insetti possano essere uno dei cibi del futuro; sono in particolare i giovani tra i 18 e i 34 anni a dimostrare maggiore apertura (49%), contro un 63% degli over 55 che pensa che gli insetti non saranno mai accettati come alimenti in Italia.



Se il menu del ristorante proponesse cibi a base di insetti, il 19% degli italiani intervistati li assaggerebbe perché incuriosito dal gusto, mentre il 21% sarebbe stupito e indeciso se assaggiarli. La ricerca ha anche chiesto agli italiani cosa pensano degli effetti sulla salute derivanti da questi alimenti, indipendentemente dal fatto che desiderino o meno assaggiare gli insetti. Risultato, 7 italiani su 10 pensano che cibi a base di insetti possano avere effetti benefici e fornire nutrienti utili al nostro organismo. E in effetti, secondo uno studio condotto dalla Fao nel 2013, oltre ad essere ecosostenibile grazie alla facile reperibilità della materia prima, un’alimentazione a base di insetti è anche nutriente e ricca di proteine, grassi buoni, calcio, ferro e zinco e in generale più salubre rispetto a quella ‘tradizionale’.

Tuttavia, nonostante la riconosciuta ecosostenibilità dei cibi a base di insetti, per il 73% degli italiani servono maggiori attenzioni in termini di sicurezza alimentare e pratiche igieniche, e il 55% è molto preoccupato dal punto di vista sanitario per le pratiche che possano essere utilizzate o meno nella lavorazione degli insetti ad uso alimentare.