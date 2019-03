Lo studio SWG evidenzia anche un'elevata preoccupazione relativa alla qualità ambientale per il luogo in cui si vive. Il 92% si impegna a non sprecare cibo

Più biologico, meno spreco e packaging. La maggioranza degli italiani è convinta che l'occupazione e lo sviluppo economico debbano passare attraverso la tutela dell'ambiente. È quanto emerge dalla recente indagine dedicata agli italiani e all'ambiente condotta dall'istituto triestino SWG, che evidenzia anche un'elevata preoccupazione relativa alla qualità ambientale per il luogo in cui si vive. Consapevolezze che sono cresciute progressivamente negli ultimi dieci anni di rilevazioni SWG.

Tra i comportamenti concreti che le persone sono disposte ad adottare, emerge al primo posto con il 92% delle risposte "non sprecare cibo", il 54% vorrebbe acquistare "prodotti senza packaging", mentre il 52% "comprerebbe sempre cibo biologico".



"Anche l'indagine SWG conferma quello che ormai è chiaro fin dalla consultazione pubblica per la riforma della PAC, la politica agricola comune, vale a dire un orientamento crescente e prevalente dei cittadini a favore dell'agricoltura biologica. Questa notizia, uscita in concomitanza con l'avvio della discussione in Commissione agricoltura del Senato sul testo del disegno di legge sul biologico, già approvato a larghissima maggioranza dalla Camera, riteniamo debba sollecitare la politica ad accelerare i tempi per dare anche all'Italia una legge nazionale che guardi al futuro di tutta l'agricoltura italiana", ha affermato Paolo Carnemolla, presidente FederBio.