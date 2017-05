Lo ha rilevato una ricerca Eumetra/Vaillant, dalla quale emerge il sostegno a pratiche sostenibili come l’uso delle rinnovabili e la raccolta differenziata

Cresce in Italia la cultura "green". Gli italiani (79%) ritengono l'allarme smog nelle grandi città "più rilevante e preoccupante" dell'allarme terrorismo (63%) o dell'emergenza migranti (51%). Lo ha rilevato una ricerca curata da Eumetra di Renato Mannheimer, presentata a Milano su iniziativa di Vaillant.



Per contrastare la scarsa qualità dell'aria e gli effetti dei cambiamenti climatici, i nostri connazionali puntano sulle rinnovabili (90%) e su una mobilità più sostenibile, con il potenziamento e l'incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici, anche se solo un terzo degli intervistati (31%) si dichiara disposto a spendere di più al fine di utilizzare energia rinnovabile e solo il 45% si dichiara favorevole all'introduzione di ZTL a pagamento per vetture personali.



Il miglioramento dei centri urbani passa invece per tre temi ben precisi: raccolta differenziata (81%); sostituzione degli attuali sistemi di illuminazione pubblici con sistemi a LED di ultima generazione (78%); riqualificazione energetica di edifici e transizione verso energie rinnovabili (62%).



Analizzando invece le abitudini domestiche, emerge come i comportamenti green degli italiani riguardino soprattutto l'uso di elettrodomestici che consentono un maggiore risparmio energetico (53%). Proprio gli elettrodomestici a ridotto consumo energetico risultano essere gli oggetti, insieme alle lampade a LED, per cui gli italiani affermano di essere pronti a spendere di più per rispettare l'ambiente: risposte fornite per i primi nel 76% dei casi, mentre per le seconde nell'80%.