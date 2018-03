Gli elementi botanici come foglie, cespugli e alberi saranno prodotti con una nuova plastica di origine vegetale

LEGO ha deciso di modificare la produzione dei suoi celebri mattoncini in senso più sostenibile, realizzandoli con una nuova plastica di origine vegetale ottenuta dalla lavorazione della canna da zucchero.



La previsione è di utilizzarli, in un primo momento, per realizzare foglie, cespugli e alberi. L'azione rientra nell'ambito degli obiettivi di sostenibilità del Gruppo LEGO da raggiungere entro il 2030: elementi e materiali di imballaggio in materiale sostenibile.



“L'obiettivo del Gruppo LEGO è quello di avere un impatto positivo sul pianeta, e stiamo lavorando molto per sviluppare nuove materie sostenibili da utilizzare per la realizzazione di fantastici giochi per bambini. Si tratta di un primo grande cambiamento e passo avanti verso il nostro obiettivo: produrre mattoncini LEGO utilizzando materie sostenibili,” afferma Tim Brooks, Vice Presidente e Responsabile della Sostenibilità ambientale, del Gruppo LEGO.



I nuovi elementi LEGO sostenibili sono realizzati in polietilene, una plastica morbida, resistente e flessibile; anche se ottenuti dalla lavorazione della canna da zucchero, tecnicamente sono identici a quelli realizzati con plastica convenzionale. Questi elementi sono stati testati per garantire che la plastica di origine vegetale possa rispettare gli elevati standard di sicurezza e qualità fissati dal Gruppo LEGO, che i consumatori si aspettano di trovare nei prodotti del marchio.



Il Gruppo LEGO ha collaborato con il WWF per sostenere e creare la domanda di mercato per una plastica proveniente da fonti sostenibili e ha aderito alla Bioplastic Feedstock Alliance (BFA), un'iniziativa del WWF per garantire l'approvvigionamento sostenibile della materia prima per l'industria delle bioplastiche. La plastica di origine vegetale utilizzata nella realizzazione degli elementi botanici LEGO è certificata dalla normativa della Catena di Custodia dell'associazione Bonsucro per un uso responsabile della canna da zucchero.



Gli elementi in polietilene rappresentano l'1-2% della quantità totale di elementi in plastica prodotti dal Gruppo LEGO; la gamma di prodotti sostenibili comprende elementi botanici LEGO® quali foglie, cespugli e alberi realizzati interamente in plastica di origine vegetale. Il polietilene a base vegetale usato negli elementi LEGO è costituito da etanolo ricavato dalla canna da zucchero.

La canna da zucchero utilizzata proviene da fonti sostenibili, in conformità alla guida della Bioplastic Feedstock Alliance (BFA) ed è certificata dalla normativa della Catena di Custodia dell'associazione Bonsucro per un uso responsabile della canna da zucchero.



Tutti i fornitori devono rispettare il Codice di Condotta del Gruppo LEGO, che specifica i rigidi requisiti per gli standard etici, ambientali e in materia di salute basati sulle principali linee guida globali. Il Gruppo LEGO lavora a stretto contatto con i propri fornitori per garantire che vengano eseguite valutazioni del ciclo di vita, al fine di stabilire gli impatti ambientali conseguenti alla produzione del materiale di natura bio.