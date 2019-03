LifeGate amplia l’offerta di viaggi che rispettano la natura e le tradizioni locali unendosi a Sharewood, web leader in Europa nel settore del turismo attivo

Nasce un nuovo punto di riferimento per gli amanti della natura che scelgono un turismo sostenibile attento all’ambiente e al rispetto delle comunità locali. La nuova piattaforma dedicata ai viaggi responsabili è frutto dell’incontro tra LifeGate, punto di riferimento della sostenibilità in Italia, con una community di cinque milioni di utenti, attiva dal 2017 nel settore del turismo responsabile e Sharewood, web leader in Europa per il noleggio di attrezzature sportive e la prenotazione di esperienze e viaggi outdoor.



Con oltre 1600 destinazioni, in 42 paesi in tutto il mondo, l’innovativa offerta permette di personalizzare itinerari ed esperienze di viaggio, mettendo in connessione i viaggiatori outdoor di tutto il mondo per accrescere la community degli adventure traveller sensibili alle tematiche ambientali. La vasta gamma di esperienze e viaggi, spazia dalle più estreme e ricercate, come lo sci alpinismo nelle remote montagne del Kazakistan, fino al cicloturismo in Italia, Slovenia, Austria e Belgio e, per i più impavidi, adventure tour in regioni remote come Nepal, Brasile, Galapagos, Colombia e Tanzania.



La nuova piattaforma tecnologica fornirà inoltre ai negozi di noleggio e agli organizzatori di esperienze un software smart per gestire la propria attività, integrando le vendite online con quelle offline, fornendo strumenti e supporto nell’attività di marketing e di vendita e-commerce. Rispetto per l’ambiente e per le tradizioni locali sono i valori che accomunano LifeGate e Sharewood, uniti dall’obiettivo di promuovere i temi legati alla sostenibilità, attraverso esperienze autentiche nel contesto naturalistico locale.



“Sono contento di iniziare la collaborazione con Sharewood, uniti da un obiettivo comune, quello di offrire una vasta gamma di esperienze per le persone che cercano anche in questo contesto di non rinunciare ai propri valori di sostenibilità e rispetto della natura”, commenta Enea Roveda, CEO di LifeGate.



“Con Sharewood offriamo un’alternativa di viaggio all’insegna del rispetto della natura e dell’outdoor, valorizzando le nostre competenze e conoscenze in ambito di turismo attivo e sportivo​ - afferma ​Piercarlo Mansueto, CEO e Founder di Sharewood​ -. Il modello che unisce noleggio di attrezzature, esperienze giornaliere e viaggi è apprezzato dai viaggiatori in quanto hanno a disposizione con pochi click tutta l’offerta outdoor e attiva che un territorio può offrire; siamo fieri del cammino intrapreso e grazie a questa nuova avventura con il gruppo LifeGate pensiamo di poter sensibilizzare sempre di più le persone verso la scelta di viaggi responsabili, nel rispetto della natura, la protagonista per chi ama praticare sport outdoor”.