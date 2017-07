I dati sono contenuti nell’Indagine Congiunturale di Cosmetica Italia. Il monomarca è davanti a erboristeria e farmacia

Il mercato dei cosmetici 'green' vale 950 milioni di euro, pari al 9% del fatturato totale del settore cosmetico, che vale quasi 11 miliardi. Sono i dati contenuti nell’Indagine Congiunturale di Cosmetica Italia relativi alle stime per il 2017.

Il Centro Studi di Cosmetica Italia ha avviato nel 2017 una rilevazione sui cosmetici 'green', con l’obiettivo di definire, oltre alle numeriche per settore, un valore della produzione e studiare la canalizzazione e la distribuzione per famiglie di prodotto. Nella ripartizione per canale di vendita è in testa il monomarca (47,9%), seguito da erboristeria (22,6%) e farmacia (12,4%).

Tra i prodotti più venduti quelli per il viso (30,2%) e per il corpo (27,6%) seguiti da prodotti per la cute del bambino e per i capelli.