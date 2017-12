La maxi affissione della campagna NIVEA Essentials Urban Skin è caratterizzata dall’innovativa tecnologia green del tessuto The Breath

È visibile a Milano, in Piazza San Babila, la maxi affissione di circa 400 metri quadri sulla nuova campagna NIVEA Essentials Urban Skin. La maxi affissione, caratterizzata dall’innovativa tecnologia green del tessuto The Breath, è una soluzione innovativa ed ecologica che assorbe lo smog e lavora sfruttando il movimento dell’aria, permettendole di tornare in circolo più pulita e respirabile.

Una strategia di comunicazione a misura di città, che porta con sé una ventata di innovazione, per il lancio della linea NIVEA Essentials Urban Skin: una gamma di prodotti ad azione detox, specificamente studiati per proteggere la pelle del viso dall’inquinamento presentandosi come la “city routine” per le donne che vivono in città.

Attraverso una comunicazione innovativa e al contempo sostenibile, NIVEA è orgogliosa di contribuire in maniera concreta al miglioramento della qualità della vita urbana, nel pieno rispetto dell’ambiente. Da sempre, infatti, NIVEA ama prendersi cura della pelle delle sue consumatrici ed è felice di farlo attraverso una campagna sostenibile che ricalca perfettamente l’essenza della nuova ed esclusiva linea Essentials Urban Skin.