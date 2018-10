Lo evidenziano i dati presentati all’Università Bocconi; si tratta di impatti superiori rispetto a quelli ottenuti da Londra e Stoccolma. L’ex assessore Croci: l’ecopass fa scuola nel mondo

Un calo del 42,4%, è il dato della riduzione del traffico a Milano nel 2017, nell’area soggetta a tariffazione, rispetto al 2007, sommando i risultati di Ecopass e Area C.



Secondo i dati presentati all’Università Bocconi, si tratta di impatti superiori rispetto a quelli ottenuti dalla congestion charge di Londra e Stoccolma. Significativa anche la riduzione delle emissioni di PM10 allo scarico dei veicoli nell’area, passate da una media di 31,5 a 7,6 mg/km.



“A distanza di 10 anni da Ecopass i benefici del road pricing a Milano sono chiari e visibili. Lo strumento è stata una leva per una trasformazione sostenibile complessiva della mobilità in città. Gli indirizzi europei e il riferimento dei casi delle altre città indicano come questa direzione pionieristica rappresenti un esempio a livello globale” ha dichiarato Edoardo Croci, già assessore alla mobilità e ambiente del Comune di Milano, in occasione del convegno “10 anni di road pricing: risultati e prospettive nell’ambito di una politica per la mobilità sostenibile a Milano”, a cui è intervenuto il Commissario europeo ai Trasporti Violeta Bulc.