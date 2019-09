Il progetto, unico nel suo genere, ha visto il coinvolgimento degli studenti del secondo anno del corso di Fashion Styling & Visual Merchandising della scuola di Milano

L’Istituto Marangoni, sensibile al tema dello sviluppo sostenibile, ha deciso di prendere parte al ‘contest’ ideato da & Other Stories, il marchio lanciato nel 2013 dal gruppo di abbigliamento low cost svedese H&M. Il progetto, unico nel suo genere, ha visto il coinvolgimento degli studenti del secondo anno del corso di Fashion Styling & Visual Merchandising della scuola di Milano che hanno realizzato e presentato idee dal taglio fortemente esperienziale, chiaramente incentrate sulla sostenibilità.

Tra gli studenti partecipanti, l’idea vincente è stata quella della studentessa Gaetane Auffret che, grazie anche al lavoro sinergico con i colleghi, tra cui Julia Rokos, Mariam Abuladze e Jisu Kim, ha immaginato un innovativo modo di raccontare il tema dell’eco-sostenibilità attraverso l’upcycling, ossia l’utilizzo di materiali di scarto, destinati ad essere gettati, al fine di crearne di nuovi.

L’iniziativa sarà in corso fino al 21 settembre presso lo store di & Other Stories di Corso Vittorio Emanuele II a Milano, in concomitanza con la Milano Fashion Week. Gaetane, affiancata da Julia, terrà dei veri e propri workshop che verranno suddivisi in due momenti nell’arco della mattinata. Ogni workshop vedrà la partecipazione di 6 persone che potranno imparare come confezionare una borsa, a partire da un proprio indumento ormai destinato a non essere più indossato (t-shirt o camicia). Gaetane spiegherà la differenza tra la realizzazione di una ‘t-shirt tote bag’, che non ha alcun tipo di cucitura, e una ‘shirt tote bag’, che invece richiede una tecnica di realizzazione lievemente più complessa. Nel corso dell’iniziativa i partecipanti avranno la possibilità di lasciare un biglietto personale sotto uno speciale ‘albero dei desideri’, presso lo store, che vuole rappresentare la speranza concreta di una vera e propria rinascita del pianeta. Inoltre, le guidelines di upcycling saranno illustrate dettagliatamente attraverso un ‘manifesto’ che permetterà di imparare a creare un prodotto riciclato anche a coloro che non parteciperanno attivamente ai workshop.



"Amo il concetto di upcycling: non solo è meraviglioso fare qualcosa di concreto per salvaguardare il pianeta, ma è ancora più soddisfacente farlo mettendo in atto la creatività, arrivando a creare qualcosa di unico e personale. Il mio obiettivo è soprattutto quello di far capire alla gente quanto sia semplice dare una seconda chance a un capo destinato a non essere più utilizzato, creando qualcosa di nuovo e riducendo di conseguenza l’impatto ambientale" spiega Gaétane Auffret, attualmente al terzo anno del corso presso Istituto Marangoni.

“È proprio grazie a iniziative come questa che Istituto Marangoni si prefigge di trasmettere agli studenti una coscienza sociale. Abbiamo a cuore le idee di chi crede fortemente e concretamente alla sostenibilità, come nel caso di & Other Stories che, già attiva nel riciclo dei capi cosiddetti ‘preloved’, ha saputo guidare i nostri ragazzi in tutte le fasi del progetto” spiega Barbara Toscano, School Director di Istituto Marangoni Milano.