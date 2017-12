Il sito di aste online Catawiki si occupa di aste di oggetti unici, compresi giocattoli e bambole vintage

Nel Natale 2017 assisteremo a una ricomparsa di giocattoli "tradizionali" e vintage. I genitori, infatti, sembrano amare sempre meno i giocattoli di plastica e, per cercare il regalo perfetto per i loro bambini, guardano al di là dei classici negozi. Un regalo diverso dal solito può davvero fare la felicità dei bambini, ma non solo, regalare giochi vintage o alternativi è un valido aiuto anche per il pianeta.

Il sito di aste online Catawiki si occupa da anni di aste di oggetti unici, compresi giocattoli e bambole vintage. Il sito sta ponendo particolare attenzione alle tendenze che riguardano regali tradizionali e alternativi per bambini, e XXX esperto di giocattoli per Catawiki Italia, ha individuato i top trend di questo Natale:

Bambole e giocattoli di latta: alcuni giocattoli non passano mai di moda. Le bambole artigianali sono classici senza tempo che non solo faranno breccia nel cuore dei bambini, ma che entrando a far parte della famiglia possono anche passare di generazione in generazione. I giocattoli di latta, popolari negli anni '20 - '50, stanno vivendo un ritorno e i modelli di Märklin, Schuco, Bing a TippCog sono tra i più richiesti.

Arte per bambini: ci sono tantissimi artisti emergenti che possono realizzare dei perfetti regali per bambini. Piuttosto che un poster preso da un negozio qualunque, uno realizzato a mano che raffigura l' eroe preferito del vostro bambino, potrebbe dare un tocco unico alla sua camera. Un remix dei personaggi Disney o un disegno di un artista di strada coloreranno le loro stanze, e in più c'è la possibilità di fare un potenziale investimento, nel caso in cui l'artista dovesse un giorno diventare famoso.

Cavalli a dondolo e altri giocattoli: i cavalli a dondolo non solo sono dei giocattoli meravigliosi: se ben fatti, essi possono anche essere trasmessi di generazione in generazione. Sebbene le loro origini risalgano al medioevo, è stato solo con l'industrializzazione del 1800 che la loro popolarità in quanto giocattoli per bambini è cresciuta.

Videogames retrò: dimenticatevi la playstation e la Xbox e cominciate a pensare a Sega e Atari. Su moltissime liste di regali di Natale saranno presenti console e videogames, perché non provare un diverso approccio e acquistare piuttosto classici vintage? Atari ha visto il suo declino negli anni '80 e ha quasi portato con se l'intera industria dei videogames. Oggi, tuttavia, le loro console sono oggetti da collezione per chiunque sia appassionato. Catawiki ha dedicato un'intera sezione per aiutare i veri appassionati a trovare le migliori console e videogames vintage.



Catawiki è il sito d'aste online a più rapida crescita in Europa. Fondata nel 2008 da René Schoenmakers (CEO) e Marco Jansen (CTO) originariamente come community per collezionisti, Catawiki è poi diventato il primo sito per l'acquisto e la vendita di oggetti speciali.