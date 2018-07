“La prima lama di luce che taglia il buio della notte”, scattata in Valle Stura (CN) da Mattia Sarini ha vinto il concorso fotografico PEFC

La foto “La prima lama di luce che taglia il buio della notte”, scattata in Valle Stura (CN) da Mattia Sarini, ha vinto la seconda edizione del concorso fotografico internazionale lanciato dal PEFC, organismo garante della certificazione di gestione del patrimonio forestale e dei suoi prodotti. Il vincitore si aggiudica un week-end per due persone in un agriturismo tra i boschi certificati PEFC nella provincia di Parma.



Il concorso fotografico, che si è svolto fino a giugno in 17 Nazioni, ha dato l’opportunità a migliaia di fotografi, professionisti e non, di raccontare con la forza evocativa delle immagini la bellezza del patrimonio forestale. “La grande partecipazione al concorso dimostra l’interesse per la foresta da parte del pubblico. Quest’anno con l’hashtag #scattailboscoPEFC ci siamo affidati alla potenza del social network di Instagram, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo: questo ci ha permesso di sensibilizzare alla tematica del rispetto delle foreste anche i più giovani, obiettivo molto importante per noi”, spiega Maria Cristina D’Orlando, Presidente PEFC Italia.



Sono oltre 900 gli scatti che hanno partecipato alla seconda edizione. A livello italiano, i lavori sono stati valutati da una giuria composta da un fotografo (Filippo Leone della Margaritelli Ferroviaria SpA), da un dottore forestale (Antonio Brunori del PEFC Italia) e da un rappresentante di un’azienda certificata PEFC (Luca Ferrari della Dolpi srl).



Ad aggiudicarsi la medaglia d’argento e un paio di occhiali in legno certificato PEFC realizzati da DOLPI, azienda certificata PEFC di Rovereto, è la foto “Il bosco incantato” di Ruggero Alberti, scattata nei dintorni del Rifugio Velo della Madonna, presso le Pale di San Martino, sulle Dolomiti. Terzo classificato Roberto Roscetti che vince una giornata esperienziale presso la “Fattoria del legno”, in provincia di Vicenza. La foto selezionata è “C’era una volta”, scattata nel Parco Naturale di Stupinigi (Torino).



“Dalle foto di magnifici alberi e degli animali del bosco a quelle che documentano la vita delle comunità forestali o che affrontano il tema dell’uso del legno: tutti gli scatti sono stati in grado di raccontare e comunicare l’energia della natura e l’importanza del patrimonio forestale italiano, anche a livello economico e sociale”, sottolinea Eleonora Mariano, responsabile Ufficio progetti del PEFC Italia.



I primi tre classificati scelti dalla giuria e le due foto selezionate dalla segreteria del PEFC Italia parteciperanno alla selezione internazionale, competendo con i vincitori delle 17 Nazioni partecipanti per la nomina del vincitore assoluto, che riceverà come premio un viaggio a Ginevra (Svizzera) per prendere parte alla Forest Certification Week del PEFC del 2018 o un premio in denaro di 3.000 franchi svizzeri.