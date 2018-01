Per presentare la nuova struttura è stata promossa una mostra alla Triennale di Milano dedicata all’architettura alpina

Nell’estate 2020 verrà inaugurato un innovativo centro termale wellness che darà inizio ad un nuovo sviluppo turistico e amplierà l’offerta del comprensorio Pontedilegno – Tonale. Accanto allo sci e alle attività sportive estive come la mountain bike e il trekking, chi ama trascorrere le vacanze tra le montagne della Lombardia e quelle del Trentino troverà anche la nuova proposta di benessere termale.

Il complesso sorgerà in piazzale Europa, nei pressi del centro storico di Ponte di Legno e sarà firmato da Archea Associati, studio fiorentino attivo in tutto il mondo e autore di celebri architetture che hanno saputo coniugare design contemporaneo e valorizzazione del paesaggio nel rispetto del contesto urbano, naturale o della tradizione storico-culturale di riferimento.

Per presentare il nuovo look di piazzale Europa, il Consorzio Pontedilegno – Tonale ha promosso la mostra “Acqua, luce, benessere”, che ha aperto al pubblico (con ingresso gratuito) presso la prestigiosa cornice della Triennale di Milano. Il tema della mostra sarà l’architettura alpina contemporanea promossa dal Consorzio Pontedilegno-Tonale a compimento del Concorso ad inviti per il nuovo Centro termale e di benessere. Fino al 21 gennaio sarà possibile ammirare i risultati del concorso che ha visto protagonisti gli studi di fama internazionale: aMDL Architetto Michele De Lucchi, Archea Associati, CZA Cino Zucchi Architetti, Lissoni Architettura e Substantial Architecture.

Per Mario Bezzi, presidente del Consorzio Pontedilegno-Tonale “le terme saranno un simbolo per Pontedilegno-Tonale, si tratta di un grande progetto e per realizzarlo abbiamo chiamato 5 grandi architetti. Ne abbiamo scelto uno, con la consapevolezza che tutti erano progetti validi: la mostra alla Triennale intende valorizzare anche i lavori che non sono stati scelti.”

"Pontedilegno-Tonale - ha rilevato Michele Bertolini, consigliere delegato del Consorzio Pontedilegno-Tonale - è un esempio di Italia che funziona. Dove 100 anni fa si combatteva la Grande Guerra, oggi facciamo progetti insieme e cresciamo insieme. Il nostro è un territorio in costante crescita: facciamo investimenti mirati, seguendo un progetto di sviluppo ben preciso. Solo negli ultimi 2 anni, sono stati investiti 20 milioni di euro per rinnovare gli impianti di risalita del nostro comprensorio sciistico".

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale - Situato a cavallo tra la lombarda Valle Camonica e la trentina Val di Sole, il comprensorio Pontedilegno-Tonale è una delle destinazioni sciistiche più apprezzate dell’arco alpino con 100 km di piste che vanno dai 3.000 metri del ghiacciaio Presena ai 1.120 metri di Temù, passando per il Tonale e per Ponte di Legno. Il nuovo complesso termale sarà il fiore all’occhiello dell’offerta benessere di questo comprensorio, che sa affascinare i turisti in tutte le stagioni. L’unico elemento che rimane sempre invariato è la natura imponente di questo territorio alpino, con alte vette, lussureggianti boschi di conifere, nevi perenni, torrenti che energicamente e senza tregua attraversano le montagne e le rendono ancora più vive.