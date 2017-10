Laguna di Venezia, recapiti a basso inquinamento, grana ecologico, la tutela dell’avvoltoio capovaccaio tra i progetti finanziati

È di 83 milioni il contributo che l'Ue ha destinato a 31 progetti ambientali che coinvolgono l'Italia. La misura rientra all'interno di un pacchetto d'investimenti di 222 milioni di euro dal bilancio Ue per il programma Life, che riguarda la protezione della natura e l'azione per il clima. Proprio all'Italia va la fetta più grossa dei fondi, seguita da Spagna (79,4 milioni per 44 progetti) e dai Paesi Bassi (33,5 milioni per 5 progetti).

I finanziamenti sono a favore di varie iniziative, dalla conservazione della laguna nord di Venezia alla tutela di piante e animali rari, come la stipa veneta e il capovaccaio (piccolo avvoltoio in via d'estinzione presente in Basilicata, Calabria e Sicilia).

Tra i progetti vincitori ci sono anche la sperimentazione di nuovi sistemi di consegna delle merci in centro città per abbassare i livelli d'inquinamento dell'aria, o la ricerca all'Istituto Mario Negri su sostanze chimiche non dannose.

Quasi 1,3 milioni di fondi Ue andranno a uno studio, coordinato dal Politecnico di Milano, per rendere più "verde" il processo di produzione del grana padano.