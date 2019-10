Presentati i dati di Milano Sostenibile – 3° Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini, la ricerca condotta annualmente da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR

Il 75% dei milanesi, pari a un milione di cittadini, è coinvolto in prima persona con i temi della sostenibilità, con +6% rispetto ai dati del 2018 e un +8% rispetto al dato nazionale. Il target individuato ha un’età tra i 35 e i 44 anni, è laureato, ricopre il ruolo di impiegato, docente e quadro, con una piena conoscenza delle iniziative del Comune.



Sono alcuni dei dati divulgati in Triennale Milano durante Milano Sostenibile – 3° Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini, la ricerca condotta annualmente da LifeGate in collaborazione con Eumetra MR per indagare interesse, percezione e atteggiamento dei milanesi rispetto al tema della sostenibilità.



Patrocinata da Commissione europea, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda e Confcommercio, Milano Sostenibile prende in considerazione un campione di 800 individui rappresentativi della popolazione milanese. La ricerca è stata resa possibile grazie al contributo di Aimo Room, Collistar, Geomagworld, Gruppo Helsinn, Just Eat, Opel, Ricola, Visitas e Lavazza. Ai cittadini selezionati è stato sottoposto un questionario che indaga interesse, conoscenza, atteggiamento e comportamenti relativi alla sostenibilità, esplorandone il grado di comprensione e il livello di informazione sulle iniziative adottate in merito dal Comune.



“In questo momento storico, sono molti gli sforzi concentrati nel cercare di salvare l’intero Pianeta dalla crisi climatica – commenta di Enea Roveda, CEO di LifeGate – . Per farlo bisogna puntare decisi verso la sostenibilità, che non è solo una parola, ma un percorso concreto che deve rivoluzionare lo stile di vita delle persone, ogni settore dell’economia e delle imprese.” “I dati sono molto incoraggianti ed estremamente positivi per le percentuali di crescita rispetto al 2018 – ha sottolineato Renato Mannheimer di Eumetra MR – : i disinteressati al tema della sostenibilità stanno diminuendo convertendosi a cittadini appassionati, con una crescita del 6% rispetto allo scorso anno”



I risultati dell’indagine in sei punti:

I milanesi confermano una buona conoscenza del vocabolario della sostenibilità, con un forte distacco dal resto della popolazione italiana. Tra i dati più significativi, il 48% del campione dichiara di aver già sentito l’espressione “energia rinnovabile”, il 43% “alimentazione sostenibile” e il 42% “sviluppo sostenibile”.

2La sostenibilità è un tema sentito, con un focus di maggior attenzione sulla limitazione all’uso della plastica e sull’utilizzo di energia rinnovabile. Il tema della riduzione della plastica è sentito dal 99% degli intervistati, staccato di poco da quello sull’utilizzo delle energie rinnovabili (97%) e il consumo di alimenti bio (88%).

3Per quanto riguarda le iniziative del Comune di Milano, la conoscenza della cittadinanza è massima sull’aumento del biglietto dei mezzi pubblici (86%) e sulla completa elettrificazione del parco mezzi entro il 2030 (74%).



4Nelle abitudini quotidiane i milanesi praticano la raccolta differenziata (92%) e l’88% quando è possibile utilizza i mezzi pubblici. Il 47% limita l’utilizzo di bottiglie di plastica di poco distante dal 41% che sfrutta il servizio delle case d’acqua.



5I milanesi si dichiarano disponibili ad acquistare beni sostenibili, nonostante possano costare di più. In particolare, la spesa di prodotti bio al 38% e l’utilizzo di energia rinnovabile tocca il 31%. Il 18% sceglie abbigliamento sostenibile e un 15% afferma di scegliere vacanze sostenibili e auto elettriche/ibride.



6Uno sguardo sul futuro. Tra le richieste dei milanesi per una città più vivibile ci sono l’effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti speciali in ricicleria (87%) e la riqualificazione energetica di edifici e passaggio all’utilizzo di energia rinnovabile (75%, +6 % rispetto al 2018), seguite dall’ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026 (69%).