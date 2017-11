Il 58% dei cittadini è ben informato sulla green economy e 9 italiani su 10 la ritengono importante. Due ricerche sul tema saranno presentate agli Stati Generali della Green Economy

I cittadini sono interessati alla green econonomy, mentre i politici non ne parlano quasi mai. E' quanto emerge da due ricerche, una dell'OSA-Osservatorio Sviluppo Sostenibile e Ambiente nei Media, realizzata per la Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, e l'altra di Demetra opinioni, che verranno presentate agli Stati Generali della Green Economy 2017, il 7 e 8 novembre prossimi alla fiera Ecomondo di Rimini.

Berlusconi, Bersani, Di Maio, Meloni e Salvini nelle loro dichiarazioni non hanno mai parlato di green economy. Renzi ha riservato uno spazio dell'1%, Gentiloni del 7%. Nelle dichiarazioni dei politici in tv la parte del leone la fanno politica interna (35%), immigrazione (16%) ed economia (13%).

Al contrario, il 58% dei cittadini è ben informato sulla green economy e 9 italiani su 10 la ritengono importante per lo sviluppo locale. Le misure per il clima e l'energia (rinnovabili ed efficienza energetica) incontrano un consenso superiore al 90%. Il 64% degli italiani si dice disponibile a consumare energia 100% rinnovabile, anche se costasse di più. Sette intervistati su 10 vorrebbero veder aumentare la diffusione dei prodotti biologici, anche se dovessero spendere il 10% in più.

Le misure per una mobilità più sostenibile godono di ampia popolarità (sempre intorno al 90%). Le più gettonate sono quelle di mobilità ciclistica. Il divieto di vendere auto a gasolio e a benzina entro 10 anni ha un consenso del 77%.