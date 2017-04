Lo studio di Eumetra Monterosa per Lifegate evidenzia che la sostenibilità orienta le scelte quotidiane. Comportamenti virtuosi anche in casa, meno noto il turismo sostenibile

Il 59% della popolazione adulta italiana ritiene la sostenibilità un tema che appassiona e interessa e su di essa orienta i propri comportamenti e le scelte quotidiane. Lo dice il terzo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile presentato a Milano da LifeGate e realizzato in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra Monterosa.



L’indagine, patrocinata dalla Commissione Europea e sostenuta da Best Western, Ricola, Unipol Gruppo, Vaillant e Lavazza, fotografa per il terzo anno consecutivo l’interesse e la percezione della sostenibilità degli italiani attraverso l’analisi del livello di conoscenza, l’atteggiamento e i comportamenti di consumo e di acquisto della popolazione adulta. Poiché il 2017 è l’anno internazionale del turismo, in questa edizione è stato aggiunto un focus specifico sul turismo sostenibile.



I dati principali - Resta sostanzialmente stabile al 27% la quota di italiani che dimostra un alto livello di conoscenza dei temi, soprattutto tra gli uomini dai 18 e i 44 anni, in possesso di un titolo di studio medio-superiore o laurea, liberi professionisti, quadri, manager e studenti che risiedono in prevalenza nelle grandi aree urbane. Il tema, invece, coinvolge e appassiona maggiormente le donne di età compresa tra 18 e 34 anni, diplomate o laureate, studentesse, docenti o impiegate, residenti in grandi città.



“Il quadro d’insieme - ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra Monterosa - induce a ritenere che, se si deve parlare di coda lunga per EXPO 2015, questa si stia manifestando in termini di consolidamento della sostenibilità. A due anni dall’Esposizione - ha aggiunto - è infatti dimostrato come, quando si parla di sostenibilità, i concetti veicolati abbiano avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella pratica quotidiana.”



Sostenibilità: quali priorità? - Gli italiani mostrano di avere le idee chiare su quali aspetti della sostenibilità meritino la priorità. In cima alla lista, con il 90% dei consensi, figurano gli investimenti nelle fonti di energia rinnovabili. A livello di tendenze l’indicazione si fa ancora più esplicita: il 93% degli italiani sposa l’idea che investire nelle rinnovabili sia utile sia per non dipendere da fonti fossili sia come stimolo all’economia nazionale.



Comportamenti di acquisto - Il 62% dei nostri connazionali dichiara di adottare comportamenti e consumi sostenibili nella gestione della casa. In particolare, il 71% della popolazione effettua la raccolta differenziata e il 53% utilizza elettrodomestici a basso consumo energetico. Il 19% degli italiani, inoltre, è sostenibile anche a tavola, con il 37% che rifiuta gli OGM, il 27% che privilegia i prodotti “km zero” e il 20% che consuma alimenti biologici. La sostenibilità arriva a orientare anche l’ambito della gestione dei risparmi: a parità di rendimento, infatti, l’86% degli italiani preferirebbe investire in prodotti finanziari che propongano obiettivi di sviluppo sostenibile. Il 62% è disposto a spendere di più per prodotti destinati alla casa come l’illuminazione a LED (80%) e gli elettrodomestici a basso consumo (76%). Il 31% accetterebbe di pagare un sovrapprezzo in bolletta pur di garantirsi la fornitura di energia rinnovabile.



Turismo sostenibile - L’Indagine riporta segnali di crescita nell’ambito del turismo sostenibile, segnalando come solo 9,6 milioni di italiani (19%) ne conoscano il significato. Inoltre, 3,5 milioni di italiani acquisterebbero una vacanza sostenibile anche pagandola di più rispetto a un pacchetto turistico “standard” e 2 milioni già oggi organizzano vacanze sostenibili. Si tratta di numeri che lasciano ben sperare, nell’anno internazionale del turismo sostenibile.

