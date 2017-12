Si chiama XXX e ha la particolarità di avere forme e dimensioni facilmente personalizzabili. E' stata realizzata grazie alla stampa in 3D

Una panchina totalmente ecologica , capace di ospitare 4 persone, è stata realizzata nella città di Amsterdam a partire dai rifiuti di plastica, grazie alla stampa in 3D.

La panchina ecosostenibile, realizzata da due aziende olandesi, si chiama XXX e ha la particolarità di avere forme e dimensioni facilmente personalizzabili. Secondo i suoi realizzatori, "i banchi utilizzati per realizzare le panchine pesano circa 50 kg, più o meno il 150% dei rifiuti di plastica prodotti da un cittadino di Amsterdam ogni anno". Dai dati emersi, riporta In a Bottle, "un cittadino della città olandese genera circa 23 kg ogni anno e questi sono sufficienti per creare la metà di un banco di rifiuti". La realizzazione di questa panchina ecosostenibile fa parte dell'iniziativa Inhabitat, nata nel 2016 come parte del programma Circular City dell'Ams Institute. Il progetto mira "a riprogettare lo spazio urbano di Amsterdam per renderlo il più ecologico possibile" grazie alla stampa 3D.