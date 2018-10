La catena utilizza oggi 48 motorini elettrici di Cooltra. Presto ne arriveranno altri 41 tra Bergamo, Bologna e Torino

Grazie a Cooltra, il trasporto degli alimenti sarà più “green” e senza sprechi per Domino's Pizza: gli scooter elettrici della compagnia europea di noleggio entreranno a far parte della flotta italiana della catena di pizzerie più innovativa al mondo.



Attualmente Domino's Pizza utilizza già 48 scooter elettrici Cooltra, a cui se ne aggiungeranno a breve altri 41, divisi tra i punti vendita di Bergamo, Bologna e Torino, rendendo le consegne a domicilio di Domino's Pizza sempre più green. Tra i tanti vantaggi, gli scooter Cooltra hanno permesso a Domino's Pizza di montare il proprio modello di bauletto brevettato per la consegna della pizza a domicilio alla giusta temperatura, senza alcuna modifica.



"Sempre più aziende decidono di includere scooter elettrici nella loro flotta, contribuendo a ridurre l'impatto sull'ambiente - afferma Maurizio Pompili, Country Manager Italy di Cooltra Group - . Siamo felici che un'azienda innovativa come Domino's Pizza abbia deciso di essere virtuosa anche sul tema della sostenibilità ambientale - continua - . Oltre alla sostenibilità, i vantaggi del noleggio scooter Cooltra sono molteplici: dal risparmio economico alla possibilità di guidare anche in zone e tempi vietati al traffico dei veicoli a benzina, fino ad un'assistenza clienti attiva prima e durante la locazione".