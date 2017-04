La struttura si è piazzata quarta nel mondo nella classifica di TripAdvisor che ha svolto un’indagine sul turismo sostenibile

Buone notizie per l’Italia sul fronte dell’ospitalità sostenibile: si trova a Gargnano, in provincia di Brescia, il Lefay Resort & SPA Lago di Garda, vincitore assoluto della Top 10 Italia ed Europa e quarto a livello mondiale tra gli hotel che hanno ricevuto il riconoscimento EcoLeader livello Platino. Il resort è accompagnato nella classifica nazionale da un altro hotel lombardo: Villa Tres Jolie a Trezzone (Como), vincitore dello scorso anno.

Un ottimo riconoscimento, che dà conto del fatto che viaggiatori italiani sono attenti all’impatto ambientale delle strutture in cui soggiornano e dei tour e attrazioni che prenotano durante il loro viaggio. È quanto si legge in un’indagine condotta da TripAdvisor, il noto sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, su oltre 1.800 viaggiatori italiani.

Dallo studio emerge che quasi 2 italiani su 5 (38%) prevedono di fare scelte di viaggio eco-friendly nel 2017. Una scelta che fa bene all’ambiente, ma anche al business dell’industria del turismo green: il 15% degli intervistati ha infatti dichiarato di aver scelto uno specifico hotel nell’ultimo anno proprio a causa delle sue policy sull’impatto ambientale.

La predisposizione all’eco-sostenibilità degli italiani si rispecchia anche nelle scelte in ambito gastronomico e mobile e nella selezione di attrazioni e tour in viaggio. È interessante, infatti, notare che l’88% degli abitanti del Bel Paese dichiara di cercare di consumare prodotti locali e biologici durante i propri viaggi, mentre quasi un terzo degli italiani (31%) fa uso di carte d’imbarco “paperless”, mostrando i propri biglietti da un dispositivo mobile ed evitando di stamparli su carta. Degno di nota, infine, l’impegno degli italiani anche nella scelta di tour da prenotare in viaggio: il 28% degli intervistati ha, infatti, dichiarato di cercare le opzioni più eco-friendly come tour con veicoli ibridi, noleggio biciclette o tour a piedi.

A livello nazionale, il Trentino Alto Adige è la regione più premiata, con ben tre strutture: Hotel Leitlhof – Dolomiten a San Candido, BZ (5°), Wellness Hotel Lupo Bianco a Canazei, TN (6°) e Alp & Wellness Sport Hotel Panorama a Fai della Paganella, TN (7°). Completano la Top 10 nazionale Hotel Villa Schuler a Taormina, ME (2°), B&B Villa Beatrice a Verona (3°), Callistos Hotel & Spa a Tricase, LE (4°), Villa Carolina Country House a Sorrento, NA (9°) e B&B Cancabaia Parma a Lesignano de' Bagni, PR (10°).

“Crediamo che il benessere della persona non possa prescindere da quello ambientale, e per questo dedichiamo una grande attenzione al tema della sostenibilità: la bioarchitettura del Resort, l’utilizzo di energie rinnovabili, la neutralizzazione delle emissioni di CO2, ogni cosa è pensata nel pieno rispetto dell’ambiente” ha dichiarato Alcide Leali, Managing Director di Lefay Resorts. “Siamo molto orgogliosi del riconoscimento conferitoci da TripAdvisor. Ci riempie di gioia e ci motiva nel continuare ad offrire un’esperienza di benessere olistico e sostenibile”.

“Quest’anno, dichiarato dall’ONU anno internazionale del turismo sostenibile, l’Earth Day assume una valenza ancora maggiore per il settore dei viaggi” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Il web gioca un ruolo importante in questa partita, per questo iniziative come il programma EcoLeader di TripAdvisor, che consente di filtrare e prenotare hotel e B&B sul sito in base alle pratiche green adottate, possono fare la differenza. E non solo nella scelta dell’alloggio: su TripAdvisor si possono anche trovare e prenotare ristoranti, attrazioni e tour con un occhio all’ambiente... Viaggiare in stile eco-friendly non è mai stato così facile!”.