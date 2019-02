Presentato il primo Osservatorio nazionale delle eccedenze. Il ministro delle politiche agricole Centinaio: “Attenzione crescente, rispetto per alimenti e lavoro”

In Italia ogni settimana si sprecano in media 370 grammi di cibo per famiglia: meglio di quel che succede in altri Paesi europei. A finire nel bidone della spazzatura sono soprattutto alimenti freschi come frutta e verdura, pane, latte e yogurt. È quanto emerge dalla prima ricerca dell'Osservatorio nazionale sulle eccedenze, sui recuperi e sullo spreco di cibo, voluto dal Tavolo del ministero delle Politiche agricole e incardinato nel Crea, con particolare attenzione ai consumi domestici.

"Questi primi dati - commenta il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio - dimostrano un'attenzione crescente da parte dei cittadini nei confronti della tematica. Un rispetto per il cibo e per il lavoro che c'è dietro. Avere dei dati attendibili contro gli sprechi è un importante passo in avanti nella lotta a questo fenomeno, anche dal punto di vista sociale. Per questo il nostro impegno prosegue attraverso campagne di comunicazione che sono in programma per sensibilizzare il maggior numero di persone''.

Il Tavolo, convocato presso il Mipaaft, ha proseguito la discussione con la presentazione dei risultati dei bandi ministeriali per il finanziamento di progetti legati al recupero, alla prevenzione e alla lotta allo spreco. La partecipazione a questa iniziativa ha visto il coinvolgimento di Università, Centri di ricerca, Enti caritativi, Imprese.

Premiati 14 progetti innovativi che spaziano dal recupero al miglioramento della shelf life, al riutilizzo dei prodotti alimentari.