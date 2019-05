Al Palazzo della Luce di Torino sono state allestite per gli spettatori delle biciclette che alimentano impianti audio e luci. Lo spettacolo dal vivo a impatto zero si terrà il 4 maggio

Fare sport per produrre energia 100% green, in modo da illuminare uno spettacolo teatrale. è quanto accadrà sabato 4 maggio al Palazzo della Luce di Torino, che ospita l'evento di lancio di “Teatro a Pedali”, format ideato da Mulino ad Arte per realizzare uno spettacolo dal vivo a impatto zero grazie a 15 biciclette che gli spettatori potranno utilizzare, prima e durante lo show, per generare fino a 1,5 kilowatt per il service audio-luci dello spettacolo.

L'evento, realizzato con Elettro-tech e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e dalla società Eicom, si apre con una “Pedalata della Luce”, un tour a due ruote di 7,5 km alla scoperta di punti interessanti della città legati all'energia. Segue la “Pedalata didattica”, con cui gli studenti dell'istituto “Boselli" inizieranno ad accumulare l'energia necessaria per lo spettacolo, che sarà preceduto da uno show cooking crudista green. Fra i partecipanti della giornata, oltre all'ideatore Daniele Ronco, anche l'attore Tullio Solenghi, il campione di ciclismo Claudio Chiappucci e Paola Gianotti, che con il suo giro del mondo in bici in 144 giorni detiene il Guinness World Record.

A patrocinare l'iniziativa, che sarà seguita da un tour estivo di “Teatro a Pedali”, il Comune di Torino, che in questi giorni - ha annunciato l'assessore all'Ambiente Alberto Unia - "ha approvato in giunta una delibera per la certificazione del sistema di gestione sostenibile degli eventi gestiti dalla Città, con l'obiettivo di estenderla anche agli altri".