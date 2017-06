Il World Environment Day è stato proclamato per la prima volta nel 1972 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il titolo di quest'anno è “Connecting People to Nature”

Si celebra il 5 giugno prossimo , come ogni anno in questo giorno dal 1972, la Giornata mondiale dell’Ambiente. Ogni edizione ha un tema che fa da filo conduttore che lega tutte le iniziative mondiali che si svolgono per celebrare l'Ambiente. La Giornata di quest’anno, dal titolo “Connecting People to Nature”, sarà dedicata al legame tra le persone e la natura, spingendo le persone ad uscire dalle proprie abitazioni ed immergersi nella natura, apprezzandone la bellezza e l’importanza, al fine di mettere in atto misure protettive e preventive per la salvaguardia della stessa.

Quest’anno lo Stato promotore è il Canada, che ha dunque scelto la tematica e sarà il principale scenario delle celebrazioni, sebbene una fitta agenda di interessanti iniziative si stia preparando nei paesi di tutto il Mondo. Il “motivo” di quest’anno invita a riflettere su come siamo parte della natura e come essa è intimamente legata a noi, ma c’è anche chi ignora e nega i cambiamenti climatici riesumando l’utilizzo del carbone.

Per il nostro Paese, la giornata mondiale dell’Ambiente 2017 ha un significato ancor più importante, in quanto ricade ad una settimana dal G7 Ambiente (Bologna 11-12 giugno 2017), una delle riunioni ministeriali previste nell’ambito della Presidenza Italiana del G7.