Sono molte le città italiane a scendere in strada il 27 settembre per il terzo sciopero globale per il clima, che costituisce il culmine della Climate Action Week. Gli appuntamenti città per città

Sono 150 i Paesi di tutto il mondo che hanno scelto di aderire alla Climate Action Week, in programma dal 20 al 27 settembre 2019. La settimana per la lotta ai cambiamenti climatici è iniziata venerdì 20 con la grande marcia a New York guidata della giovane attivista svedese Greta Thunberg e si concluderà venerdì 27, con il 3° Sciopero Globale per il Clima. Fridays For Future, il movimento studentesco globale per la lotta ai cambiamenti climatici nato su ispirazione di Greta e della sua battaglia contro il surriscaldamento globale, ha attivo un network dedicato sulla piattaforma Produzioni dal Basso, con progetti e iniziative in crowdfunding nate dalla volontà di studenti provenienti da tutta Italia.



A Milano il programma della giornata prende il via da largo Cairoli con la manifestazione studentesca: l'orario da segnare in agenda è alle ore 9.00, quando è fissato il concentramento di tutti i partecipanti al corteo. Gli organizzatori invitano a partecipare bambini e ragazzi, genitori e insegnanti, ma in realtà la partecipazione è aperta a tutti. Con partenza da largo Cairoli alle ore 9.30, il corteo studentesco effettua un percorso per il centro di Milano, con arrivo in piazza Duomo alle ore 12.30 circa. A Roma l'appuntamento con Fridays for future è alle 10 in piazza della Repubblica; da lì partirà il corteo che si concluderà presumibilmente verso le 13.30 in piazza Madonna di Loreto (piazza Venezia). A Firenze Il ritrovo dei manifestanti è previsto a partire dalle 9 in piazza Santa Maria Novella. Il corteo partirà alle 10, con un percorso che passerà lungo via dei Fossi, piazza Goldoni, via della Vigna Nuova, via degli Strozzi, piazza della Repubblica, via Calimala, via Porta Rossa, via della Condotta, via della Farine, piazza Signoria, via dei Gondi, piazza San Firenze, via del Proconsolo, piazza Duomo, via Martelli, via Cavour, piazza San marco e arrivo in piazza Santissima Annunziata. Scendono in strada anche a Napoli (dalle 9 da Piazza Garibaldi), Torino (dalle 9.30 da Piazza Statuto), Palermo (dalle 9 in Piazza Verdi), Bologna (dalle 9.30 in Piazza San Francesco) e in decine e decine di altre città.

Raccolta fondi - Su Produzioni dal Basso , oltre alle iniziative organizzate nelle singole città, è possibile offrire il proprio contributo anche al movimento Fridays For Future Italia; i fondi raccolti saranno impiegati per far fronte alle spese del sito web, importante punto di riferimento per tutti coloro che credono nella necessità di mettere in atto azioni concrete contro i cambiamenti climatici, delle piattaforme di videoconferenza utilizzate per coordinarsi a livello nazionale e per l’organizzazione di eventi e iniziative sul tema del surriscaldamento globale.